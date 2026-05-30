Anušić i Kundid dodijelili medalje vojnom medicinskom timu koji je spasio dječaka (5)

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid u subotu u 16.30 sati na Jarunu uručio je medalju pripadnicima Vojno-zdravstvenog središta koji su spasili život petogodišnjem dječaku u petak na Jarunu. Pune tribine pratile su dodjelu.

Riječ je o medalji za pomoć institucijama civilne vlasti koja se dodjeljuje pripadnicima Hrvatske vojske koji svoja znanja, koja su stekli u HV-u i koja su neophodna da se spasi ljudski život, primjene u situacijama kada su životi civila ugroženi, priopćio je MORH.

Bojnica Milijana Danilović, specijalistica opće kirurgije, satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, satnik Domagoj Krušelj Posavec, specijalist opće kirurgije i časnička namjesnica Maja Herceg, medicinska sestra - tim je koji je dobio medalje za spašavanje dječaka.