Vojni medicinski tim koji je jučer spasio dječaka dobit će medalje

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid uručit će u subotu na Jarunu medalje pripadnicima Vojno-zdravstvenog središta koji su spasili život dječaku predškolske dobi koji se počeo gušiti trešnjom.

Medalju će na svečanosti obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske na Jarunu dobiti članovi Vojnog medicinskog tima: bojnica Milijana Danilović, specijalistica opće kirurgije, satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, satnik Domagoj Krušelj Posavec, specijalist opće kirurgije i časnička namjesnica Maja Herceg, medicinska sestra.

Riječ je o medalji za pomoć institucijama civilne vlasti koja se dodjeljuje pripadnicima Hrvatske vojske koji svoja znanja, koja su stekli u HV-u i koja su neophodna da se spasi ljudski život, primjene u situacijama kada su životi civila ugroženi, izvijestili su iz Ministarstva obrane.

Medalje će biti uručene u 16,30 sati na Jarunu, a izjave za medije predviđene su nakon dodjele medalja kod tribina na Jarunu.