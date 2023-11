'Anušić ima puno više iskustva od bivšeg ministra i mislim da je to dobar potez Plenkovića'

On je političar koji ima iskustvo, vodio je sustav, bio je gradonačelnik, otprilike je sve to isto, ovo je puno veći sustav, ali su principi isti, tako da očekujem da će se on znati uhvatiti u koštac s ovako velikim sustavom kao što je MORH. Vjerujem da je to milje koji njega i očekuje, a i da će se on znati snaći u tom istom miljeu, kazao je HDZ-ov partner, čelnik HSLS-a Dario Hrebak uoči sastanka koalicije u Banskim dvorima komentirajući Ivana Anušića kao nasljednika Marija Banožića.

Podsjetimo, Banožića je premijer Andrej Plenković ekspresno razriješio dužnosti u subotu nakon prometne nesreće u kojoj je sudjelovao i usmrtio Gorana Šarića. Već jučer je javnosti obznanio da će na čelo Ministarstva obrane župan Osječko-baranjske županije. Anušić će odmah sutra na saslušanje pred saborski Odbor za obranu, a Sabor će ga izglasati u četvrtak. Osim funkcije ministra, Anušić će biti i potpredsjednik Vlade.

- Mislim da će to biti dobro. Anušić ima puno više iskustva od bivšeg ministra, i političkog i životnog, jer kao bivši dragovoljac Domovinskog rata zna kako vojska funkcionira i kako razmišlja. Ono što vidim kao najveći benefit toga je to što očekujem da će se sigurno komunikacija s predsjednikom Milanovićem normalizirati. Mislim da ni Milanoviću ne treba sukob s Anušićem, kao ni Anušiću s Milanovićem i vjerujem da je to dobra stvar - dodao je Hrebak.

Ne očekuje, istaknuo je, nemire u koaliciji obzirom na Anušićeve ranije izjave o SDSS-u i Miloradu Pupovcu.

- Možete izguglati malo i mene pa ćete vidjeti da sam nekada i ja imao neke drugačije izjave i stavove uz određene partnere u našoj vladajućoj većini. To je stvar trenutka i konkretne problematike i ne moramo svi imati isto mišljenje. Ni ja nisam uvijek imao isto mišljenje s Pupovcem pa ni s Plenkovićem ili s bivšim kolegom Čurajem, ali to nije nešto nenormalno i neobično, mi svi tu trebamo staviti sve svoje resurse na hrpu jer se nalazimo godinu dana do izbora i jako je dobro od Plenkovića što je vrlo brzo donio tu odluku da jednostavno nastavimo dalje s radom - kaže Hrebak.

Smatra da je Plenković napravio dobar potez s Anušićem i s druge dimenzije.

- Zanimljivo mi je to balansiranje u Slavoniji, nakon svih ovih događanja vezano za Vukovar, draže mi je da je on tamo kao jedan iskusan, normalan političar, koji može donijeti određenu prednost na izborima. Ja bih kao liberal uvijek radije vidio Anušića nego Penavu - rekao je.

Otkrio je i kako im je ministar Tomo Medved na ranijem koalicijskom sastanku načelno pokazao plakat Vijeća za domovinski pijetet, koji će biti u suprotnosti onome koji je čelnik Vukovara i Domovinskog pokreta Ivan Penava za Dan sjećanja izradio.

- Tema je zajedništvo. Mislim da je to dobra poruka i da je to jedino normalno jer Vukovar mora biti simbol zajedništva, a ne jedne političke stranke - poručio je.