Anušić: 'Obvezni rok počinje 1. siječnja, trajat će 2 mjeseca...'

Ministar obrane Ivan Anušić otkrio je trajanje obveznog vojnog roka, koji započinje u siječnju iduće godine, te se osvrnuo na moguće rezove u njegovom ministarstvu uslijed rebalansa državnog proračuna.

- On će trajati dva mjeseca, počet će 1. siječnja 2025., i jednostavno sve što smo komunicirali s javnosti nastavljamo dalje raditi. Povećali smo plaće vojnicima, dočasnicima i časnicima, njihova materijalna prava ne samo kroz osobni dohodak nego i kroz dnevnice i sve na što imaju pravo - rekao je Anušić za RTL.

- Opremljujemo i moderniziramo Oružane snage, ustrojavamo ih na način kako se od nas očekuje i kako smo dogovorili sa saveznicima u NATO-u i vrhom NATO-a. Mislim da ćemo imati puno bolju, jaču i kvalitetniju sliku Oružanih snaga nego do sada. S ministrom financija razgovarali smo i došli do zaključka da u modernizaciji i opremanju Oružanih snaga nema prostora za štednju - to je stav Vlade i politike, jer okolnosti u kojima se nalazimo sigurnosno nam ne dopuštaju da na tome idemo štedjeti - nastavio je.