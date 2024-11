Anušić opleo: Zadnjih 20 godina politika EU je skroz promašena. Rusiji ne možemo ništa...

Ministar obrane Ivan Anušić sudjelovao je na tribini "Sigurnosni i geopolitički izazovi svjetskog poretka" u organizaciji Hrvatskog diplomatskog kluba, koja je u utorak navečer održana u Zagrebu. Anušić je na tribinu došao kao izaslanik predsjednika Vlade te je održao 10-minutni pozdravni govor, prenosi Jutarnji list.

Skeptično je govorio o onome što se događa na istoku Europe, ali se dotakao i Mađarske koju je ocijenio jednako opasnom za Hrvatsku kao što je i Srbija. Na početku je utvrdio da se slaže s tvrdnjama kako Europa više nema lidera te je počeo kritizirati europsku politiku.

- Dvadeset godina europska politika u potpunosti je promašena. To je ružičasta politika. To je liberalna politika, protiv koje ja nemam ništa, ali imam protiv njihova stava kada govorimo o obrani, o temeljima svake države i temeljima kršćanstva na kojima Europa počiva i koje je ta Europa polako napustila. Napustila ih je odlazeći prema, kako ja zovem, ružičastoj politici u kojoj svi nose ružičaste naočale. Misle da su svi super, da su svi dobronamjerni, da su vi dobrodošli i da se ne moramo brinuti za budućnost, da ne moramo razvijati vojsku, kupovati oružje i raditi na sigurnosti. I gdje nas je to odvelo!? - upitao je retorički Anušić.

Podsjetio je da je u posljednjih godinu dana kao ministar radio na opremanju i osnaživanju Oružanih snaga nabavama oružanih sustava za Hrvatsku vojsku. Potom se okrenuo analizi vojnog proračuna Srbije koji će, prema njegovim riječima, sljedeće godine dostići oko 2,5 milijarde eura.

- Za što se Srbija naoružava? Oni su tamo praktički polugladni. Ljudi rade za vrlo male plaće, mala je zaposlenost, ali proizvode i kupuju abnormalno puno naoružanja. Zbog čega? Nitko se ne naoružava bez veze. Iz tog se razloga politika Europe mora promijeniti. Pod hitno - naglasio je ministar obrane.

