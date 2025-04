Potresno pismo majke s Brača: 'Liječnik je bebu s vrućicom 40,5 pustio kući. Imala je sepsu...'

Došla sam s bebom od 22 dana na Hitnu pomoć u Supetar. Moj Bartul imao je temperaturu 40,5. Liječnik mi je rekao da bebi nije ništa i poslao nas kući. Beba je imala teški oblik sepse, priča nam Viktorija Mijatović Petrinović, mlada majka s Brača ogorčena zbog zdravstvene skrbi na otoku. U javnost je odlučila izaći nakon slučaja smrti mladog Korčulanina kojeg su više od 8 sati vozili do bolnice u Dubrovniku jer hitni medicinski helikopter nije mogao poletjeti, a hitna medicinska brodica nije mogla isploviti. Nažalost, mladić je preminuo.

Kako nam je Viktorija ispričala, sve se dogodilo 24. ožujka ove godine kada je, zajedno s patronažnom sestrom koja joj je došla u posljednji posjet, krenula okupati svoju bebu.

- Uzimam ga u ruke, a on gori. Govori mi patronažna: 'Nemaš što čekati, idi u pedijatra, on je danas popodne'. To je bilo oko 11.30, a ja sam već u 12.30 bila ispred ordinacije. Dočekala me jedna zaista predivna sestra za koju slobodno mogu reći da bolje zna posao od pedijatra. Njega ustvari ni nema, stalno je na bolovanju. Računam da nije ništa ozbiljno. Pedijatar ništa nije komentirao, pa ni to kako beba od rođenja nije dobila ništa na težini. Pet minuta računao je koliko čepića da mu dam kako bih mu spustila temperaturu. Rekao je i da se javim ako bude trebalo, da radi do 19 sati kao i da sutradan mogu ići vaditi krv te da će mi dati uputnicu. Na izlazu mi sestra daje uputnicu za Split, da imam, ako ću krenuti za da me puste na trajektu jer je gužva. Ja govorim: 'Ok, ali on je rekao sve je u redu, da je malo crveno grlo'. Njemu je temperatura uz čepiće do večeri pala – priča Viktorija o tome kako je sve počelo. Temperatura je, dodaje, navečer opet skočila, toliko da uopće nije mogla izmjeriti. Stavljala mu je obloge i uspjela izmjeriti 40,5 stupnjeva.

Foto: Privatni album

- Suprug mi je pomorac i nije tu. Govorim ocu: 'Tata, vodi nas na hitnu, dijete će mi dobiti konvulzije, bojim se'. Došla sam tamo na vrata. Zvonim, mlada sestra otvara i pita koji je problem. Govorim joj da ima jako visoku temperaturu, a ona meni da čekam vani, na cesti. Primi me liječnik, neki nepoznat. Govori mi sestra da ga skinem, plače on, plačem ja. Drugo dijete od 11 mjeseci mi je doma. Pita me jede li i govori: On vam je skroz u redu, glava mu je u ravnini, lijepi pogled ima, ima stolicu, fontanela u razini, trbuh mekan' i doda: 'Njemu vam nije ništa, on je super'. Rekao mi je da mu dam često piti da ne dehidrira, da je sve u redu, vrućica nepoznatog podrijetla. Pušta ga kući uz objašnjenje da je to sve normalno kod tako male djece – tvrdi Viktorija koja je s Bartulom kući došla oko 21.30 sati. Za svaki slučaj, da bude mirna, nazvala je hitnu u KBC Split.

- Govore mi da odmah dođem na hitni prijem, ali kako ću, nema više trajekta. I ona tada kaže da ga ne smijem pustiti da zaspe, da snižavam temperaturu i dođem prvim trajektom. Noć je bila prestrašna. Na hitnoj su odmah rekli da ga moraju hospitalizirati jer je riječ o bebi mlađoj od tri mjeseca. Od tog trenutka su mi samo dolazili s dijagnozama, odmah su rekli da je sepsu dobio od Escherichije coli i da sam u zadnji tren došla u bolnicu. Teški oblik sepse – priča majka dodajući kako je najtužnije od svega to što je tek kasnije saznala da se u pedijatra za pet eura može izmjeriti CRP, ali joj to nitko nije rekao ni ponudio.

- Da jesu, odmah bi se vidjelo da je riječ o nekoj teškoj upali jer mu je CRP bio 211. Ne želim ovdje biti patetična jer svi znaju da to nisam ja. Samo želim ukazati da je žalosno da u Supetru imamo državnog pedijatra koji uglavnom nije tu, a imamo i privatnu pedijatricu koja pregled naplaćuje 50 do 70 eura. Zašto mi plaćamo to zdravstvo? Kao, imamo pedijatra, a nemamo ga – ogorčena je Viktorija. Kaže kako je Bartul, koji sad ima mjesec i pol dana, sada dobro te da su kući. No, borba za njegovo zdravlje nije gotova.

- Čeka nas dosta liječenja, pretraga, imat će zahvat na bubregu, zbog te sepse poremetili su se jetreni enzimi, čekamo još što je s galaktozom u krvi. To nam je trenutačno prioritet – kaže nam Viktorija koja je svoju priču podijelila i na društvenim mrežama prozivajući sve uključene u sustavu, sustavu kojeg nazivaju "zdravstvena skrb". Navodi kako su mu u bolnici jedva izvadili krv jer je bila – previše zgrušana.

Riječi koje mi je liječnica uputila neću nikada zaboraviti: “Majko, došli ste u ključnom trenutku.”

Foto: Privatni album

- Pišem ovo pismo javno jer ovo nije samo moj problem. Ovo je problem svakog roditelja na otoku. Problem sustava koji se raspada. Gdje se majke s novorođenom djecom vraćaju kući s HITNE jer im netko bez ikakve grižnje savjesti kaže – “ne paničarite”. Tražim odgovore. Tražim odgovornost. Tražim sustav koji spašava, a ne sustav koji umalo ubija.Tko će preuzeti odgovornost za ovo? Što bi se dogodilo da nismo otišli u Split? Hoće li netko odgovarati kad se jednom na trajekt ne stigne – i više ne bude povratka? Ne tražim suosjećanje – tražim promjenu. Jer moje dijete nije broj. Nije statistika. On je život. A sustav mu je umalo oduzeo taj život. Zato ovo pišem. Jer ne želim šutjeti. Jer je moglo biti prekasno. Jer ovakva nebriga ne smije proći bez posljedica. Moj Bartul je živ – ali samo zato jer sam, kao majka, vjerovala sebi više nego onima kojima bi trebala moći vjerovati najviše. Za sve majke, za svu našu djecu na otoku – tražim odgovor. I tražim promjenu – poručuje Viktorija.

Gradonačelnica Supetra, Ivana Marković, godinama se bori za bolju zdravstvenu skrb, ne samo na Braču, nego na svim otocima koji dijele iste probleme.

- Bila sam na sjednici Odbora na zdravstvo na kojoj je Božo Petrov predložio da razgovaramo o hitnoj medicinskoj skrbi na otocima. Bilo je užasno slušati zašto se to ne treba održati. Sad će se predložiti i konačan prijedlog Zakona o otocima. Ja pripremam dva amandmana, a to je da se uvede stalni dodatak za liječnike koji rade na otocima i da se razmisli o uvođenju beneficiranog radnog staža. Tražim i da Vlada pod hitno osmisli programe izgradnje stanova za liječnike u suradnji s lokalnim zajednicama i županijama kako bi ih privukli na otoke. Kad ode još ovo malo liječnika s otoka, a koji su pred mirovinu, mi više nećemo nikoga imati – poručuje Marković.