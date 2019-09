Anušić tvrdi: Predsjednica ne odugovlači s kandidaturom

Član Predsjedništva HDZ-a i voditelj Izbornog stožera predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović Ivan Anušić rekao je u nedjelju da će ona svoju predsjedničku kandidaturu objaviti "vrlo, vrlo brzo" te kako s objavom ne odugovlači nego su drugi kandidati "možda malo prerano" krenuli.

"Ne odugovlači se nego je ona na dužnosti, na razliku od drugih kandidata koji su možda malo prerano krenuli u kandidaturu", rekao je Anušić u Dnevniku HTV-a.

Mišljenja je i kako drugi kandidati "možda nemaju druge obveze te se već od proljeća počinju zahuktavati određene kandidature i kandidati". "Predsjednica nema tu potrebu jer će onoga trenutka kada se bude kandidirala većinu vremena posvetiti kandidaturi, a manje državničkim poslovima koje ima", pojašnjavao je Anušić.

Izbjegao je odgovor na pitanje hoće li aktualna predsjednica objaviti kandidaturu ovih dana rekavši tek kako će to biti "vrlo, vrlo brzo".

Mišljenja je i kako predsjednici u istraživanjima potpora ne pada nego se povećava broj predsjedničkih kandidata. "Ne bih rekao da potpora pada nego se broj kandidata povećava. Sada ih je 14, a najvljeno ih je 15-ak pa se bazen potpore širi na kandidate", kazao je. Ustvrdio je i kako "dolazi do određenih pomaka unutar odnosa koji su bili, na neki način, jedini do prije tri mjeseca".

U drugom krugu očekuju Milanovića

"Nama je svejedno tko prolazi u drugi krug. Mi po svim anketama ulazimo u drugi krug i predsjednica po tome pobjeđuje, ali moja procjena i procjena našeg tima je da će ući Zoran Milanović", ocijenio je Anušić.

Mišljenja je i kako su u Hrvatskoj političke kampanje poprilično nekorektne te je izrazio nadu da će se to promijeniti.

"Nažalost u Hrvatskoj su političke kampanje nekorektne, nećemo reći prljave, ali svakako nekorektne. Nadam se da ćemo u budućnosti izlaziti iz te prakse. Mi nećemo imati takvu kampanju nego ćemo se bazirati na naše prednosti, strategije i ciljeve te ono što smo radili do sada i što ćemo raditi idućih pet godina", kazao je.

Uvjeren je kako će predstojeća predsjednička kampanja biti nekorektna jer je to, kaže, već najavljeno u samim počecima, kada se u javnom prostoru počelo govoriti o izborima u prosincu.

"Na neki način portali, i slično, ne da samo napadaju predsjednicu nego i one koji su oko nje", ustvrdio je šef izbornog stožera Anušić.

Predsjednica Grabar Kitarović na misi povodom blagdana sv. Mihovila u Jelenju

Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović nazočila je u nedjelju u Jelenju misi povodom blagdana svetog Mihovila, zaštitnika tamošnje župe.

Svetu misu je u crkvi sv. Mihovila predvodio jelenjski župnik Ivan Milardović. Nakon mise župnik Milardović je u crkvi zahvalio vjernicima na sudjelovanju u slavlju, posebno pozdravivši predsjednicu Grabar-Kitarović, načelnika Policijske uprave primorsko-goranske Tomislava Dizdara, načelnika Općine Jelenje Roberta Marčelju te druge istaknutije osobe koje su bile na misi.

Ustvrdio je kako je Kolinda Grabar-Kitarović "čvrsta osoba koja predstavlja Hrvatsku u svijetu na najbolji način" te joj jedarovao uramljenu fotografiju oltara crkve sv. Mihovila.

Kolinda Grabar-Kitarović, rodom iz ovog kraja, na misi je bila uz svoju majku i oca te brata, a izjave za novinare nije davala.