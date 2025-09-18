Anušić u Grčkoj: Razgovaraju o dronovima, Ukrajini, ali i suradnji naše i grčke mornarice

Puno je mogućnosti za suradnju i osnaživanje obrambenih industrija Grčke i Hrvatske, rekao je u četvrtak ministar obrane Ivan Anušić u Ateni, gdje se sastao s grčkim kolegom Nikolaosom Dendiasom, priopćilo je ministarstvo obrane.

"Drago mi je što smo poslije dugo godina održali sastanak i uspostavili odnose na razini ministara obrane ... Puno je mogućnosti za našu zajedničku suradnju, dijelimo zajednički interes za mirom i stabilnošću na jugoistoku Europe, a posebno za suradnjom i osnaživanjem naših obrambenih industrija“, poručio je ministar Anušić, prema priopćenju ministarstva.

Foto: FILIP_KLEN

Ministarstvo je dodalo da se radi o prvom bilateralnom sastanku hrvatskog i grčkog ministra obrane, "budući da se do sada sastanci na najvišoj razini nisu održavali".

Anušić, koji je s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga generalom Tihomirom Kundidom u službenom posjetu Grčkoj, održava sastanke s kolegama iz zemalja jugoistočne Europe jer je Hrvatska "posebno zainteresirana za stabilnost" tog područja, ali i kako bi se uspostavila suradnja "naših vojnih industrija", pojašnjava se u priopćenju.

Foto: FILIP_KLEN

Ministar je pozvao grčkog kolegu u uzvratni posjet Hrvatskoj te dao inicijativu za sastanak obrambenih tvrtki iz dviju država radi njihovog povezivanja, razmjene iskustava i pronalaska zajedničkog interesa u poslovnoj suradnji.

Na razgovoru je predstavio hrvatsku obrambenu industriju, koju je nazvao malom, ali kvalitetnom te s "inovativnim i jedinstvenim proizvodima" već prepoznatima na međunarodnom tržištu.

Anušić je naglasio ambiciju Hrvatske da preuzme vodeću ulogu unutar Europske unije kada je riječ o proizvodnji i nabavi FPV (First Person View) dronova.

Tema razgovora je bila i suradnja u području ratnog zrakoplovstva i mornarice, a ministri su se dotakli i rata u Ukrajini, složivši se da je ključno nastaviti pružati podršku Kijevu.