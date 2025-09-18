Obavijesti

News

Komentari 0
SUSRET U GRČKOJ

Anušić u Grčkoj: Razgovaraju o dronovima, Ukrajini, ali i suradnji naše i grčke mornarice

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Anušić u Grčkoj: Razgovaraju o dronovima, Ukrajini, ali i suradnji naše i grčke mornarice
4
Foto: FILIP_KLEN

Anušić, koji je s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga generalom Tihomirom Kundidom u službenom posjetu Grčkoj, održava sastanke s kolegama iz zemalja jugoistočne Europe jer je Hrvatska "posebno zainteresirana za stabilnost"

Puno je mogućnosti za suradnju i osnaživanje obrambenih industrija Grčke i Hrvatske, rekao je u četvrtak ministar obrane Ivan Anušić u Ateni, gdje se sastao s grčkim kolegom Nikolaosom Dendiasom, priopćilo je ministarstvo obrane.

"Drago mi je što smo poslije dugo godina održali sastanak i uspostavili odnose na razini ministara obrane ... Puno je mogućnosti za našu zajedničku suradnju, dijelimo zajednički interes za mirom i stabilnošću na jugoistoku Europe, a posebno za suradnjom i osnaživanjem naših obrambenih industrija“, poručio je ministar Anušić, prema priopćenju ministarstva.

Foto: FILIP_KLEN

Ministarstvo je dodalo da se radi o prvom bilateralnom sastanku hrvatskog i grčkog ministra obrane, "budući da se do sada sastanci na najvišoj razini nisu održavali".

Anušić, koji je s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga generalom Tihomirom Kundidom u službenom posjetu Grčkoj, održava sastanke s kolegama iz zemalja jugoistočne Europe jer je Hrvatska "posebno zainteresirana za stabilnost" tog područja, ali i kako bi se uspostavila suradnja "naših vojnih industrija", pojašnjava se u priopćenju.

Foto: FILIP_KLEN

Ministar je pozvao grčkog kolegu u uzvratni posjet Hrvatskoj te dao inicijativu za sastanak obrambenih tvrtki iz dviju država radi njihovog povezivanja, razmjene iskustava i pronalaska zajedničkog interesa u poslovnoj suradnji.

Na razgovoru je predstavio hrvatsku obrambenu industriju, koju je nazvao malom, ali kvalitetnom te s "inovativnim i jedinstvenim proizvodima" već prepoznatima na međunarodnom tržištu.

BORBENA MOĆ 2025. FOTO Hrvatska vojska i na zemlji, zraku, moru. Pogledajte spektakularnu vojnu vježbu
FOTO Hrvatska vojska i na zemlji, zraku, moru. Pogledajte spektakularnu vojnu vježbu

Anušić je naglasio ambiciju Hrvatske da preuzme vodeću ulogu unutar Europske unije kada je riječ o proizvodnji i nabavi FPV (First Person View) dronova.

Tema razgovora je bila i suradnja u području ratnog zrakoplovstva i mornarice, a ministri su se dotakli i rata u Ukrajini, složivši se da je ključno nastaviti pružati podršku Kijevu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?
MISTERIJ U MEĐIMURJU

Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?

Iz zatvora je izašao 12 dana prije smrti. Bio je povremeni konzument narkotika. Kad su ga pronašli, i dalje je imao svoj sat, srebrni lanac i novčanik. Tajnu ubojstva krije mobitel?
Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'
PREŽIVJETI POSKUPLJENJE

Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'

Ivanka Strbad čisti stan da 'pokrpa' mirovinu. 'Političari su nam zgazili dostojanstvo, a lijepo žive',, kažu ona i prijatelji s kuglanja
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025