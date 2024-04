Anušić: Vukovarski branitelji uzor mladima, ali i svima nama

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u petak je na svečanom otvorenju 20. Memorijala vukovarskih branitelja poručio kako su vukovarski branitelji uzor mladima, ali i svima nama, ne smijemo ih nikada zaboraviti, a uspomenu na njih treba prenositi generacijama. Memorijal vukovarskih branitelja tradicionalni je međunarodni turnir za nogometaše do 14 godina, a održan je na Gradskom stadionu u Vukovaru. Na turniru nastupa 16 momčadi, među kojima i hrvatskih prvoligaša, Vukovara 1991, Cibalije te četiriju selekcija Hrvata iz dijaspore, navodi se u priopćenju Ministarstva obrane.

Govoreći o važnosti Vukovara i vukovarskih branitelja u Domovinskom ratu ministar je istaknuo kako u hrvatskoj povijesti nije bilo krvavije bitke od one za Vukovar 1991. godine. „ Nikada se smijemo zaboraviti taj ponos i tu slavu vukovarskih branitelja koji su svoje živote dali te obranili Hrvatsku. Da Vukovara nije bilo Karlovac, Karlobag i Virovitica bili bi realna granica i tada bi neprijatelji to možda uspjeli učiniti. To su vukovarski branitelji spriječili i zato im se treba nakloniti svaki put. Današnji turnir koji nosi njihovo ime je svakako jedan od načina da vukovarskim braniteljima odamo poštovanje“, poručio je.

Mladim sudionicima tog turnira poručio je kako nikada ne smijemo zaboraviti vukovarske branitelje i uspomenu na njih moramo prenositi generacijama. „Budite ponosni zato što ste Hrvatice i Hrvati i budite ponosni na vukovarske branitelje i budite ponosno na ono što ste danas. Časno se borite i da vam uzor u životu budu upravo hrvatski branitelji i hrvatski sportaši koji diljem svijetu nose hrvatske boje i hrvatskoga naroda.“, rekao je Anušić.

Istaknuo je i važnost sporta za mlade. „Sport je taj koji mlade vodi u pravom smjeru i zato ih uvijek treba poticati na bavljenje sportom. Posebno to ima značaj kada je to ovdje u Vukovaru i kada je sportsko natjecanje posvećeno vukovarskim braniteljima“, kazao je ministar obrane.

Svečanom otvorenju 20. Memorijala vukovarskih branitelja nazočili su brojni hrvatski branitelji, predstavnici braniteljskih udruga, predstavnici Hrvatskog nogometnog saveza kao i Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije.