Apel ministru Habijanu s VKS-a: Predmeta je sve više, hitno nam treba još barem pet sudaca!

Najmlađi sud u Hrvatskoj, Visoki kazneni sud, zbog sve većeg broja predmeta i proširene nadležnosti s jedne strane, te manjka sudaca i sudskih savjetnika s druge strane, ima problema u radu koji bi mogli dovesti u pitanje funkcioniranje tog suda!

O ozbiljnosti situacije dovoljno govori činjenica da su s tog suda, doznajemo iz pravosudnih krugova, uputili dopis novom ministru pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damiru Habijanu, tražeći da se hitno poveća broj sudaca.

Trenutno je na VKS-u 13 sudaca, prilikom osnivanja predviđeno je da ih bude 15, no ni taj broj nije dovoljan za normalno funkcioniranje suda već bi ih, navode, trebalo biti 20.

Posebna zanimljivost je da se na posljednji oglas za dva suca VKS-a navodno nije javio niti jedan kandidat. Jedan od razloga za to svakako bi mogle biti plaće sudaca na VKS-u. Naime, koeficijent sudaca VKS-a isti je kao i onih s Uskočkih odjela na Županijskim sudovima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

U praksi su neto plaće sudaca Uskočkih odjela obično ipak više od onih na VKS-u. Prosječne plaće uskočkih sudaca tako su oko 3090 eura, a na VKS-u oko 3023 eura neto, no mjesečna primanja nekih sudaca VKS-a su i do nekoliko stotina eura niža od kolega i kolegica s uskočkih odjela, primjerice, zagrebačkog županijskog suda. Navedeno naravno ovisi o nizu faktora, među kojima su i godine staža, porezne olakšice i slično, no jasno je da takve plaće nisu dovoljno atraktivne kako bi bile poticaj sucima za napredovanje na VKS.

S druge strane, ukupan broj predmeta na tom sudu iz godine u godinu kontinuirano raste te se na godišnjoj razini povećava za oko stotinjak predmeta. Unatoč ažurnom radu, kako sudaca, tako i sudskih savjetnika, ukupan broj neriješenih predmeta također raste i to za 200-tinjak godišnje.

To je itekako zabrinjavajuće s obzirom da je Visoki kazneni sud i osnovan kako bi brže i učinkovitije rješavao kaznene predmete. Naime, VKS kao drugostupanjski sud odlučuje o žalbama na presude 15 županijskih sudova u državi, a radi se o najtežim kaznenim predmetima. Među njima su i vrlo složeni oblici organiziranog kriminala iz domene Uskoka i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), predmeti u kojima je više optuženika koje se tereti za više kaznenih djela. Rad na takvim predmetima, zbog njihove složenosti, može trajati i više mjeseci, a dok radi na njima sudac ne može raditi na nekom drugom predmetu.

Također, osnivanjem EPPO-a dodatno je proširena nadležnost VKS-a, o čemu se nije vodilo računa kad se određivao broj sudaca na tom sudu.

Svaki sudac VKS-a u radu ima 60-ak predmeta.

Drugi problem stvorila je zakonska izmjena Zakona o kaznenom postupku koja je stupila na snagu u srpnju 2022. Prema toj izmjeni, ako drugostupanjski sud smatra da prvostupanjsku presudu treba ukinuti i nakon što je ona već jednom bila ukinuta, mora sam provesti raspravu i donijeti presudu.

To znači da će u nekim predmetima VKS, uz rješavanje žalbi, morati voditi i rasprave i to, ovisno o kaznenom djelu, u sastavu od tri do pet sudaca. Za vrijeme takvih rasprava, koje mogu potrajati, suci koji su u vijeću, neće moći raditi na svojim predmetima.

Zbog svega navedenog sa suda, doznajemo, predlažu da se umjesto 15 sudaca koliko je predviđeno taj broj poveća na 20 kako bi sud mogao brzo i učinkovito raditi svoj posao.

Drugi veliki problem u funkcioniranju VKS-a predstavlja manjak sudskih savjetnika. Njih je trenutno osam, no do kraja godine trebalo bi ih ostati svega pet. Savjetnici godišnje dobiju oko 800 predmeta koji su ocijenjeni kao hitni i teško je da će ih moći rješavati u rokovima.

Sa suda stoga traže da se zaposli još barem 15 sudskih savjetnika, koji bi pomagali i sudskim vijećima u složenim predmetima.