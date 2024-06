Visoki kazneni sud potvrdio je oslobađajuću presudu Petru Pripuzu i drugima u aferi Agram

Šef CIOS grupe Petar Pripuz, koji je nakon smrti Milana Bandića bio prvooptuženi u aferi Agram, pravomoćno je oslobođen svih optužbi, od pogodovanja u zbrinjavanju otpada do nezakonitih zapošljavanja u Holdingu za što je krivima proglašeno nekoliko bliskih suradnika pokojnog gradonačelnika. Svi optuženi oslobođeni su optužbe da su Pripuzovim tvrtkama namještali poslove zbrinjavanja otpada, kao i zamjenu gradskog zemljišta s tvrtkom Bramgrad.

Naime, Visoki kazneni sud jučer je objavio kako je odbio žalbe, kako optuženika, tako i Uskoka te potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu iz lipnja 2022.

Istom presudom nekadašnji pročelnik stručne službe gradonačelnika Vidoje Bulum, pročelnik Bandićevog ureda Miro Laco, bivši direktor ZET-a Ivan Tolić, bivši direktor Čistoće Miljenko Benko i bivši tajnik zagrebačkog Sportskog saveza Zdenko Antunović proglašeni su krivima za nezakonita zapošljavanja, a Laco i Antunović i za korištenje službenih automobila u privatne svrhe.

Ivan Tolić osuđen je na devet mjeseci zatvora, Miljenko Benko na osam mjeseci zatvora, a Vidoje Bulum na sedam mjeseci zatvora.

Zdenko Antunović dobio je uvjetnu kaznu od osam mjeseci s rokom kušnje od dvije godine

Miro Laco osuđen je na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od godinu dana i dva mjeseca. Ujedno je Gradu Zagrebu dužan uplatiti 15.916 kuna, a za preostali iznos je sud Grad Zagreb uputio u parnicu.

U obrazloženju oslobađajuće presude Petru Pripuzu sutkinja Valntić je kazala kako je dokazano da Petar Pripuz ništa nije tražio od Grada Zagreba već se Čistoća obratila njemu zbog nagomilanog otpada.

- Prvostupanjskom presudom odlučeno je o optužbama protiv trinaestero optuženika zbog kaznenih djela protiv službene dužnosti. Osam optuženika je oslobođeno, dvoje djelomično oslobođeno, a djelomično osuđeno, dok je troje optuženika osuđeno. USKOK je podnio žalbu protiv oslobađajućeg dijela prvostupanjske presude te zbog odluke o kazni u pogledu četvorice optuženika. Četvorica optuženika podnijela su žalbu protiv osuđujućeg dijela presude - priopćili su s Visokog kaznenog suda.

Obrazložili su i zbog čega su odbili žalbu Uskoka.

- Osnovano je prvostupanjski sud oslobodio šestero optuženika optužbi za zlouporabe u provođenju zbrinjavanja otpada na poticanje jednog od optuženika, pri čemu nije nastupila šteta niti je itko ostvario protupravnu imovinsku korist. Žalbeni navodi USKOK-a sugeriraju da je kroz vremensko razdoblje od 3 godine (od isteka dozvole za odlaganje otpada 2010. do rješenja Ministarstva o zabrani odlaganja otpada iz 2013.) planski i smišljeno nečinjenjem, Grada, Gradske skupštine, Z.H. d.o.o. i njegove podružnice stvarana konstrukcija da bi se nakon rješenja Ministarstva iz 2013. pogodovalo tvrtki C i to potpisivanjem ugovora u trajanju 4 mjeseca, a da tim ugovorom nije oštećen Grad i nije ostvarena protupravna imovinska korist, dapače, cijena je bila ispod tržišnih cijena. Takvo rezoniranje USKOK-a je pogrešno - navode iz VKS-a.

Pojasnili su i zašto su odbili žalbe osuđenika.

- Protivno tvrdnjama žalitelja izrečene kazne zbog zlouporaba u zapošljavanju su adekvatne. Pokušaj prebacivanja odgovornosti na podređene službenike opravdano je ocijenjen otegotnom okolnošću na strani pojedinih optuženika. Svim optuženicima je opravdano kao otegotna okolnost uzeta i posljedica počinjenja ovih kaznenih djela. Naime, zapošljavanje isključivo „nečijih“ i podobnih te u nekim slučajevima i nekvalificiranih ljudi, nosi sa sobom istovremeno onemogućavanje zapošljavanja onih drugih, stručnih i sposobnih. Zato, izrečene kazne nisu prestroge kako to tvrde optuženici, već su odmjerene na donjoj granici propisane kazne. No, izrečene kazne nisu niti preblage kako to tvrdi USKOK te će one i prema ocjeni drugostupanjskog suda ostvariti svrhu kažnjavanja - smatra VKS.