Đapić u Splitu 'opleo' po Škori, Kolindi, 'političkom srpstvu'...

Zoran Milanović i Miroslav Škoro izazivaju Kolindu Grabar-Kitarović na sučeljavanje, a tijekom svih ovih mjeseci pretkampanje nisu iznijeli ništa o čemu bi pričali. Sve se svodi na poštapalice i pošalice. Milanović se poziva na umnu znatiželju, karakter i progresivnost, ma molim vas lijepo! Kolindi se ne može osporiti ljubav prema domovini, ali da je njezin posao bio dobar ja bi je podupirao, a ne joj se suprotstavljao, kazao je predsjednički kandidat Anto Đapić na predstavljanju svoj programa u Splitu.

Tijekom govora osvrnuo se i na Miroslava Škoru kazavši kako se on i Škoro tretiraju kao desnica, no on iz Škorinih poruka ne vidi ono domoljublje o kojem i pjeva. Posebno se dotaknuo i Ruže Tomašić odnosno Hrvatskih suverenista koji su podržali Škoru.

- Kakvi su to suverenisti koji nisu u stanju podržati moj programski zahtjev da se ukine Zakon o pravima nacionalnih manjina u Hrvatskoj, na čemu inzistiram. To je jedini ispravni način da se obračuna s političkim srpstvom, da se svim pripadnicima paradržave takozvane Krajine ukine djelovanje javno djelovanje u politici i svemu na državnom proračunu. Kakvi su to suverenisti ako nisu u stanju zagovarati Republiku Hrvatsku u Bosni i Hercegovini. Zalažem se i za promjenu izbornog sustava i Hrvatska bude samo jedna izborna jedinica, kazao je Đapić dodajući kako oni žele da se tijekom kampanje priča o pravim stvarima, a ne da se kampanja svodi kako je tko obučen i tko s kim spava.

Na reakciju Penave koji je statut na ćirilici bacio na pod kazao je kako mu je drago da je Penava reagirao emocionalno i ljudski.

- Ali to može jednom proći, drugi put ne. Drugi put bi pokazao slabost. Vukovar ne može sam riješiti problem političkog srpstva u Hrvatskoj. Milorad Pupovac je poziciju i snagu u Hrvatskoj ostvario s potporom Vučića. Ovo je bio izrežirani napad na Vukovar i Penavu. I ja bih možda tako reagirao, ali to neće riješiti problem bez promjene Ustava i ukidanja prava manjinama. Problem se treba riješiti na Markovom trgu, a dok je na razini države partner SDSS nema od toga ništa. Imamo osam manjinskih zastupnika, a među njima je i srpski, i oni odlučuje u Hrvatskoj, oni odlučuju ne samo o manijskim pitanjima nego i koliki će koeficijent imati učitelji, rekao je Đapić.

Osvrnuo se i na migrantsku krizu izražavajući žaljenje što je Zoran Milanović u vrijeme svog mandata nije podignuo fizičku zapreku na granici kao što su to napravili Mađari. Nakon 30-ak minuta govora predstavnici medija ukazali su mu da nakon toliko govora zapravo nije ništa rekao o gospodarskom programu u kampanji.

- Razvoj gospodarstva počinje u parlamentu, a gospodarstvo je u problemima jer je Hrvatska neorganizirana zbog izbornog sustava odnosno izbornih jedinica u kojima svatko vodi svoju politiku. Poštenim definiranjem izbornog sustava mogli bismo dobiti najbolje moguće zastupnike, zaključio je Đapić.