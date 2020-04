APN je u samo dva dana dobio 752 zahtjeva za subvencije

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izvijestilo je u srijedu da je APN u dva dana, od početka prvog ovogodišnjeg natječaja, zaprimio 752 zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita, što, kako kažu, sugerira nastavak velikog interesa za tu mjeru.

Usporedbe radi, u Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) prošle godine u rujnu je u prvih tjedan dana pristiglo 1.119 zahtjeva koje su banke predale u ime svojih klijenata, navode iz Ministarstva.

Potpredsjednik Vlade i resorni ministar Predrag Štromar u izjavi koja se prenosi u priopćenju kaže da su znali da je i usprkos poteškoćama interes za mjeru i dalje velik.

"Dio građana je na vrijeme prikupio dokumentaciju, neki od njih potpisali ugovore i dali kapare te smo zbog njih otvorili prijave. Veseli nas što se opet pokazalo da je ovaj program prepoznat i tražen čak i u izvanrednim okolnostima u kojima se nalazimo. Zahvaljujem svima što smo pronašli načina i od strane Ministarstva, APN-a, banaka, a i samih zainteresiranih, da nastavimo s realizacijom subvencija uz pomoć kojih je već 9400 mladih obitelji dobilo svoj dom i u kojima je rođeno 1275 djece", kaže Štromar.

Iz Ministarstva podsjećaju da je ovo četvrti po redu poziv za subvencionirane stambene kredite, prvi od dva ove godine, dok će drugi biti objavljen koncem ljeta. Aktualni krug će zbog poteškoća uzrokovanih epidemijom koronavirusa biti otvoren najmanje do kraja travnja.

Uvjeti prijave na natječaj nisu se promijenili što znači da se na poziv mogu prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti.

Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Rok subvencije produžuje se za dvije dodatne godine za svako novorođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije, a za dodatnu godinu po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit.

U praksi to znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece pri prijavi, subvencija umjesto pet trajati sedam godina, a ukoliko dobiju još jedno dijete subvencija će trajati ukupno devet godina.

Uslijed situacije uzrokovane koronavirusom, APN je svim kreditnim institucijama dao mogućnost da zahtjeve dostave i elektroničkim putem, a kod dostave dokumentacije redovnim putem proces se odvija sukladno uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite, zaključuje se u priopćenju.

Mjere za zadržavanje liječnika

Bjelovarsko-bilogorska županija kao prva županija u Hrvatskoj uvela je trajne mjere za zadržavanje postojećih, ali i privlačenje novih liječnika i ostalog zdravstvenog osoblja za rad u zdravstvenim ustanovama na području županije. Riječ je o mjerama sufinanciranja troškova stanovanja, sufinanciranja kamata na stambene kredite te sufinanciranja troškova stručnog usavršavanja. Do sada je zaključeno 109 ugovora, od kojih 15 u posljednjih nekoliko dana – stoji u priopćenu sa sastanka, Bjelovarsko – bilogorskog župana, Damira Bajsa s ravnateljem Opće bolnice Bjelovar, dr. med. Ali Allouch i Ljubice Čaić ravnateljica Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije.

-Pandemija koronavirusa pokazala je koliko je važan zdravstveni sistem. On se sastoji od zgrada opreme i tehnike i da sada radimo novu zgradu Opće bolnice Bjelovar. Međutim, ono što je puno važnije su ljudi koji čine taj zdravstveni sistem i stoga mi je drago da smo prije godinu i pol dana krenuli u jedan novi projekt, prvi takav u Hrvatskoj, gdje smo zajedno sa strukom odredili mjere potpore zapošljavanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije i to za naše liječnike, specijaliste, ali i za naše medicinske sestre, farmaceute i druge – kazao je Bajs, dodajući kako do srijede na snagu stupilo 109 ugovora. Ugovorima, Županija

omogućava svakom liječniku koji dođe kod nas da dobije 20 tisuća kuna potpore za podstanarstvo, stručno usavršavanje ili stambeni kredit – pojasnio je uvjete iz ugovora, župan Bajs.

Ravnatelj Opće bolnice, dr. Ali Alloch je naglasio kako je tim mjerama osiguran dovoljan broj liječnika i ostalog kadra, koji može odgovoriti na izazove koje je pred sve nas stavila pandemija koronavirusa.

