APN odobrio gotovo 39 milijuna eura za potporu mladima za kupovinu prve nekretnine

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) do 2. listopada 2026. godine zaprimila je ukupno 7.925 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine, a odobrena je isplata u iznosu od gotovo 39 milijuna eura, priopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Riječ je o mjeri pomoći namijenjenoj mladim građanima i obiteljima, kojom se nastoji olakšati rješavanje stambenog pitanja. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva obrađena su 6561, a odobreno je njih 5122. Na dopunu dokumentacije upućena su 274 zahtjeva, dok je 1165 zahtjeva odbijeno zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta ili povlačenja zahtjeva. Od ukupnog broja odbijenih zahtjeva, odbačeno je 325 (4,96 posto) jer je cijena nekretnine prelazila zakonom propisani prag od 50 posto iznad prosječne cijene.

Ostali razlozi odbijanja, osim previsoke cijene ili kvadrature, odnosili su se na ugovore o kupoprodaji potpisane prije 1. siječnja 2025., životnu dob stariju od zakonom propisane, posjedovanje drugih nekretnina ili pak višestruko podnošenje zahtjeva unutar istog kućanstva.

Ukupna vrijednost dosad odobrenih potpora iznosi 38.831.433,00 eura. Od toga se 27.533.203,00 eura odnosi na povrat PDV-a, 11.298.230,00 eura na povrat plaćenog poreza na promet nekretninama. Prosječna potpora po obitelji iznosi 7.581 euro, navodi se u priopćenju.

Najviše odobrenih zahtjeva iz Grada Zagreba

Od 5122 odobrena zahtjeva, najviše ih je iz Grada Zagreba, njih 2068. Slijede Zagrebačka županija s 490, Splitsko-dalmatinska županija s 487, Primorsko-goranska s 365 i Osječko-baranjska s 230 odobrenih zahtjeva. Iz Istarske županije dolaze 164 odobrena zahtjeva, Zadarske 162, Vukovarsko-srijemske 154, u Karlovačkoj županiji odobrena su 133 zahtjeva, Varaždinskoj 128, a Dubrovačko-neretvanskoj njih 106.

Među gradovima prednjače Zagreb (2068), Split (282), Rijeka (214), Velika Gorica (167), Zadar (138), Osijek (131), Karlovac (101), Zaprešić (89), Solin (64), Varaždin (63), Slavonski Brod (61), Vinkovci (59), Pula (55), Samobor (54), Dugo Selo i Koprivnica (45) te Dubrovnik (42).

Prosječna dob podnositelja zahtjeva jest 32 godine. Najmlađi podnositelji imaju 18, a najstariji 44 godine, što je ujedno i gornja dobna granica. Prosječan broj članova kućanstva jesu dvije osobe, a najveće kućanstvo čini obitelj s 12 članova. Prosječna površina nekretnina iznosi 72 četvorna metra. Najmanja nekretnina za koju je odobren zahtjev za potporu nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji i ima 14 četvornih metara, dok je površinom najveća nekretnina od 259 četvornih metara zabilježena u Istarskoj županiji.

Prosječna cijena nekretnina na temelju 5122 odobrena zahtjeva iznosi 2.168 eura po četvornom metru. Najviša zabilježena cijena od 5.263 eura po četvornom metru odnosi se na nekretninu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a nekretnina s najnižom cijenom, 83,00 eura po četvornom metru, kupljena je u Brodsko-posavskoj županiji, priopćilo je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.