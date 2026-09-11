APN zaprimio gotovo 7500 zahtjeva za povrat poreza

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama do 11. rujna 2026. godine zaprimila je ukupno 7.479 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine, odobrena isplata veća je od 36,9 milijuna eura, priopćeno je iz APN-a. Riječ je o mjeri pomoći namijenjenoj mlađim građanima i obiteljima kojom se nastoji olakšati rješavanje stambenog pitanja.

Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, obrađeno je 6.249, a odobreno je njih 4.881. Na dopunu dokumentacije upućeno je 268 zahtjeva, dok je 1.101 zahtjev odbijen zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta ili povlačenja zahtjeva. Od ukupnog broja odbijenih zahtjeva, odbačeno je 310 jer je cijena nekretnine prelazila zakonom propisani prag od 50 posto iznad prosječne cijene.

Ostali razlozi odbijanja, osim previsoke cijene ili kvadrature, odnosili su se na ugovore o kupoprodaji potpisane prije 1. siječnja 2025. godine, stariju životnu dob od zakonom propisane, posjedovanje drugih nekretnina ili višestruko podnošenje zahtjeva unutar istog kućanstva.

Ukupna vrijednost dosad odobrenih potpora iznosi 36.969.383 eura. Od toga se 26.233.157 eura odnosi na povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV), a 10.736.226 eura na povrat plaćenog poreza na promet nekretninama. Prosječna potpora po obitelji iznosi 7.574 eura.

Najviše odobrenih zahtjeva iz Grada Zagreba

Od 4.881 odobrenog zahtjeva, najviše ih je iz Grada Zagreba, njih 1.988, a najmanje iz Ličko-senjske županije iz koje dolazi 27 zahtjeva.

Prosječna dob podnositelja zahtjeva jest 32 godine. Najmlađi podnositelji imaju 18, dok najstariji imaju 44 godine, što je ujedno i gornja dobna granica. Prosječan broj članova kućanstva jest dvije osobe, a najveće kućanstvo čini obitelj s 12 članova. Prosječna površina nekretnina iznosi 72 četvorna metra. Najmanja nekretnina za koju je odobren zahtjev za potporu je u Primorsko-goranskoj županiji i ima 14 četvornih metara, dok je površinom najveća nekretnina od 259 četvornih metara u Istarskoj županiji.

Prosječna cijena nekretnina na temelju 4.881 odobrenog zahtjeva iznosi 2.167 eura po četvornom metru. Najviša zabilježena cijena od 5.263 eura po četvornome metru odnosi se na nekretninu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a nekretnina s najnižom cijenom, 83 eura po četvornome metru, kupljena je u Brodsko-posavskoj županiji.