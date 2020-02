APN-ovac uzeo stan POS-a: Pa zar sam građanin drugog reda?

Direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), HDZ-ov Krešimir Žunić nije jedini visokopozicionirani zaposlenik te agencije koji si je priuštio jeftini POS-ov stan.

24sata doznaju da je i pomoćnik ravnatelja APN-a Damir Vuletić unajmio jeftino POS-ov stan u Zagrebu. I planira ga otkupiti po nižoj cijeni od tržišne. A on je samo jedan od pet zaposlenika te državne agencije koji su iskoristili blagodat dolaska do jeftinijega krova nad glavom.

Iako je prva informacija bila da je Vuletić član HNS-a, u toj stranci to negiraju, a APN je dao općenit odgovor. Vuletić nam je zato sam pojasnio angažman svojeg ugovora. On je unajmio POS-ov stan u Zapruđu ukupne obračunske površine 60 kvadrata, po cijeni od 23 kune za kvadrat, što čini 1380 kuna mjesečno. Tržišne su cijene u Zagrebu barem tri puta više za tu površinu. Ni Vuletić nije prijavljen u tom stanu iako je to morao učiniti po zakonu. Ali ima obrazloženje.

- Nisam još ušao u posjed stana jer je oštećen. Pas ranijeg stanara je izgrebao parket. Kad se uklone nedostaci, ući ćemo u stan. Dvije godine sam čekao na listi prvenstva, a moja obitelj ispunjava uvjete - kaže nam Vuletić.

Objasnio nam je i da planira kupiti taj stan. Cijena u Zapruđu je inače 1088 eura za kvadrat. Od te cijene se u prve tri godine odbija i cijena najma. Pitamo ga je li imao utjecaj u agenciji koju vodi da njemu dodijeli stan. Kaže da nije i da je sve legalno. A je li POS zamišljen da ga kupuju ljudi koji rade u agenciji koja vodi gradnju?

- Pa što smo mi? Građani drugog reda? Zakon ne brani službenicima APN-a kupnju, a to što narod voli senzacije, to je druga stvar - kaže nam pomoćnik Vuletić.

Utvrdili smo i da je stan u Zapruđu kupila i bivša zaposlenica APN-a T. E. dok je radila u agenciji. I njen bliski član obitelji. Ali do nje nismo uspjeli doći, pa joj objavljujemo samo inicijale. Ministar Predrag Štromar već je rekao da, iako su možda te kupnje po zakonu, nisu moralne i dao je DORH-u da sve ispita. U APN-u traje i revizija dodjele svih stanova.

- Cilj je rasvijetliti sve eventualne nepravilnosti u postupcima kupnje i najma POS stanova. Dosad je utvrđeno da je pet zaposlenika (bivših i sadašnjih) kupilo ili unajmilo POS stanove, ali revizija će utvrditi je li bilo nepravilnosti. Nakon revizije izvijestit ćemo javnost, ali i nadležne institucije - odgovorili su nam iz APN-a.