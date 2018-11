Apokalipsa na sjeveru Italije: Bujica je odnijela šumu...

Nevrijeme je ovaj tjedan poharalo talijansku provinciju Belluno. Angelo Borrelli, šef civilne zaštite je u subotu govorio o "apokaliptičnoj situaciji". U nekim mjestima već danima nema struje niti pitke vode. Nakon aktivacije klizišta u petak neka su sela ostala odsječena.

#3nov #Belluno , ricognizione sulla diga #Comelico effettuata con i #droni dei #vigilidelfuoco , mentre proseguono gli interventi per il #maltempo su tutto il territorio provinciale colpito pic.twitter.com/voQxLwFOi7

Cijela je Italija pretrpjela štetu no najgore je u Bellunu. Uništeno je 100.000 hektara šume zbog klizišta, a ceste će se morati ponovo napraviti. Na terenu je 3000 spašavatelja. Velika šteta je prijavljena i u Udinama. Šteta iznosi više milijardi eura. Što se tiče Venecije koja je poplavljena početkom tjedna, stanje je bolje. Ponovo ima tople vode i nivo vode je znatno opao u odnosnu na ponedjeljak.

#Maltempo, a #Belluno località isolate, assenza di acqua ed elettricità. La #CroceRossa è operativa h24 e lavora per portare acqua e medicinali alle famiglie in difficoltà. 600 i volontari impegnati finora in #Veneto. Presenti anche i Soccorsi Speciali Smts-Opsa. pic.twitter.com/pytXWsQfUH