Apokalipsa u Los Angelesu: Ovo je kaos. Rekli su da svi moramo biti spremni na evakuaciju...

Da gori pored mene, ne bi me tangiralo, mogao bih i skočiti u vatru. Ali kad je tvoje dijete u opasnosti, i to u drugoj vremenskoj zoni, na drugom kraju svijeta, tad shvatite da vas život bez obzira na sve što ste prošli može gadno protresti. U kontaktu smo, ali kad se ne javlja nekoliko sati, uhvati nas panika.

Rekao je to za 24sata Dejan iz Međimurja, čija kći Rebeka već godinama živi i školuje se u Los Angelesu. Stan joj je u Sjevernom Hollywoodu, koji još nije dobio poruku za evakuaciju.

No ljudi su spremni u slučaju da će morati pobjeći od vatrene stihije.

- Još gore mi je jer sam prošle godine uživo vidio sva ta mjesta koja je vatra doslovno progutala. I znam koliko je to blizu moje kćeri. Pasadena, koja je u plamenu, tek je 10 minuta autom od Sjevernog Hollywooda, gdje nam živi kći. Brinemo se - potreseno govori.

Naime, Rebeka pohađa glazbenu školu u LA College of Music. Za vrijeme praznika većina studenata otputovala je kući pa ih je požar ulovio na povratku. Rebekine kolegice s fakulteta nisu mogle u svoj smještaj pa im je ona otvorila vrata svog stana.

- U šoku je. Još u srijedu je bila ok, pisala nam je kako je vatra dosta udaljena od njih. U četvrtak više nije tako, u strahu su za živote jer žarnice požara lete i do dva kilometra te stvaraju požare unutar grada. Kako kaže, gradovi poput St. Monice, Pasadene i Malibua su za Ameriku kao za nas Opatija i Dubrovnik. Kaže mi kći: 'Tata, sve ono što smo gledali u filmovima, najljepša mjesta Kalifornije su izgorjela i više ih nikad neće biti' - ispričao nam je Dejan.

Šteta u milijardama

Naime, golema vatrena buktinja, potaknuta razornim vjetrovima, spalila je više od 109 četvornih kilometara površine Los Angelesa i okolice. Područje je to veće od Pariza sa 105 ili Barcelone od 102 četvorna kilometra. Usporedimo li to s našim obalnim gradovima, za trećinu je veće od cijelog područja Splita. Poginulo je najmanje pet ljudi, a ozlijeđena su četiri vatrogasca. Prema službenim podacima vatrogasne službe, zabilježeno je 55 različitih šumskih požara, od čega je pet golemih razmjera. Najveći je onaj koji i dalje proždire područje mjesta Palisades, gdje se nalaze vile mnogih poznatih glumaca. Vjetrovi su dodatno otežali borbu s vatrenom stihijom, osobito za zračne jedinice. Puhali su brzinom i do 129 kilometara na sat. Više od 10.000 objekata je uništeno, a stotine tisuća ljudi evakuirano iz svojih domova. Više od tisuću vatrogasaca udružilo je snage kako bi ugasili goleme požare, pomogli oko evakuacije i spasili živote. Već sad računaju da će se šteta brojiti u desetinama milijardi dolara.

U Los Angelesu se trenutno nalazi i poznati splitski fotograf Jadran Lazić, koji ondje živi već više od 30 godina. Za 24sata kaže kako ne pamti da je ikad vidio ovakvu katastrofu.

- Brine me što je šef vatrogasaca rekao da je cijelo područje u opasnosti i da svi moramo biti spremni na evakuaciju - priča Lazić te dodaje kako su on i supruga spremni da u bilo kojem trenutku napuste svoj dom, iako se nadaju da do toga ipak neće doći.

No ako će se ipak morati evakuirati, privremeni dom pronaći će kod prijatelja koji mu je ponudio smještaj na Beverly Hillsu.

- Još smo u Los Angelesu. Pratimo vijesti i na oprezu smo - istaknuo je Lazić.

U Kaliforniji već osam godina živi Varaždinka Petra Seketin (38), koja stanuje u Sjevernom Hollywoodu. Kako nam je ispričala, njezina cimerica i ona spakirale su najbitnije i spremne su za evakuaciju.

- U ovom gradu sam doživjela sve - požare, poplave, COVID, ali ovo je najgore dosad. Vlada kaos. Iako sad gori i Hollywood Hills, ne paničarim jer sam na dobroj lokaciji. Nisam okružena zelenilom, ali smo cimerica i ja spremne za pokret u slučaju potrebe. Spakirale smo najnužnije - ispričala nam je Petra, koja nema nikog od obitelji u Americi, ali nasreću ima prijatelje koji pomažu.

Grad se udružio

- Ceste su zakrčene automobilima jer su ih ljudi u panici ostavljali na cesti, buldožeri su ih morali micati. Puše jak vjetar, a hidranti su ostali bez vode. Mnogo mojih prijatelja je već evakuirano, a bivšoj šefici je izgorjela kuća. Otvaraju teretane, dvorane i skloništa za ljude i životinje. Airbnb i neki hoteli nude besplatan smještaj. Restorani su osigurali hranu za vatrogasce i evakuirane ljude - govori nam preplašeno Petra i nastavlja:

- Strašno iskustvo. Sljedeći put kad ću proći kroz grad neće biti više ničega. Nezamislivo mi je da mi izgori stan ili automobil, u stanu su mi sve stvari, uspomene, došla sam ovdje prije osam godina s dva kofera, ništa nisam imala i nisam nikoga poznavala. Ne znam što bih napravila. Najradije bih sjela na prvi avion za Hrvatsku. Molim se da sve stane do jutra.

U Kaliforniji živi i znanstvenica iz Varaždina koja se prije nekoliko godina preselila u Ameriku te predaje na kalifornijskom sveučilištu.

- U Pacific Palisadesu je strašna situacija. I u Pasadeni i Altadeni, to je jako blizu nas. Evakuiraju neke kvartove oko nas, mi smo zasad dobili samo upozorenje za jake vjetrove i mogućnost požara, ali ne i poruku za evakuaciju - govori ona i dodaje:

- Trebala sam ujutro ići u ured, ali me je bilo strah, zamolila sam da radim od kuće i poslodavci su svima koji su u blizini požara dopustili da ostanu doma i budu uz svoje obitelji. Problem je i evakuacija autom jer su ljudi ostavili automobile na cestama kad su bježali pa često putevi za evakuaciju nisu prohodni. Ljudi ne misle svojom glavom u panici.

- Kod takvih požara s jakim vjetrom morate znati da vam ne mogu pomoći zračne snage. Nema tu gašenja, nego samo spašavanje onoga što se da spasiti. Mi smo takvu situaciju imali 2017. na Žrnovnici, kad je bura puhala jače od 100 km/h. Izgorjelo nam je područje od 5000 hektara - kaže nam Ivan Kovačević, vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije.

Dodaje kako ne sumnja u američke snage, ali ni oni ne mogu protiv prirode.

- Vi morate predviđati gdje će se požar širiti, gdje ćete raditi linije obrane i puno improvizirati. Mi napravimo jednu stvar, čini nam se u redu, pa nam u jednom trenutku sve prebaci. Samo će sanacija požara trajati danima - kaže Kovačević. 