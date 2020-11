Arapi podijeljeni oko pobjede Joe Bidena: 'Je li Biden bolji za Irak? Pričekajmo da vidimo'

Trump je bio naš prijatelj, volio je Saudijsku Arabiju i štitio je od neprijatelja. On je svezao ruke Iranu. Biden ga je ponovno oslobodio i to će naštetiti nama i cijeloj regiji, rekao je Saudijac Mohamed al Anaizi

<p>Arapski čelnici čestitali su <strong>Joeu Bidenu</strong> na njegovoj izbornoj pobjedi, no neki ljudi na Bliskom istoku izrazili su cinizam u pogledu američke politike, čak i ako Biden nastavi diplomatski umjesto bezobzirnog pristupa Donalda Trumpa prema mnogobrojnim problemima u regiji.</p><p>- Bio sam siguran da Trump neće osvojiti drugi mandat. Bio je previše neprijateljski nastrojen prema svima. Sposobniji je da bude mafijaški vođa nego predsjednik SAD-a - rekao je <strong>Adel Salman</strong>, 40, profesor engleskoga u bagdadskoj srednjoj školi.</p><p>- Pričekajmo da vidimo kako će teći Bidenovo predsjedništvo. Svim Iračanima kažem, ne trčite pred rudo. Je li Biden bolji za Irak? Pričekajmo da vidimo njegova djela - upozorava profesor.</p><p>Biden bi se mogao suočiti s nekim od najzamršenijih vanjskopolitičkih izazova u regiji: od ratova u Libiji i Jemenu do uvjeravanja zemalja Arapskog zaljeva, saveznica SAD-a, da ih Washington može zaštititi od neprijateljskog Irana, čak i ako je rekao da će se vratiti međunarodnom nuklearnom sporazumu s Teheranom.</p><p>- Trump je bio naš prijatelj, volio je Saudijsku Arabiju i štitio je od neprijatelja. On je svezao ruke Iranu. Biden ga je ponovno oslobodio i to će naštetiti nama i cijeloj regiji - rekao je <strong>Mohamed al Anaizi</strong>, saudijski vozač Ubera.</p><h2>Ljudska prava</h2><p>I dok je Trump imao ugodne odnose s kako kritičari kažu sve autoritarnijim vođama u zemljama poput Saudijske Arabije, Egipta i Turske, Biden je obećao čvrsti stav u pogledu ljudskih prava.</p><p>Neki kritičari egipatskog predsjednika Abdela Fataha al Sisija izrazili su nadu da će se američka politika promijeniti, te prenijeli Bidenov post iz srpnja u kojemu je kritizirao represiju kairskih vlasti nad političkim aktivistima u Egiptu obećavši: "Nema više bjanko čekova za Trumpova omiljenog diktatora".</p><p>Sisijeva vlada opovrgava optužbe aktivista za ljudska prava o raširenom zlostavljanju. Voditelji talk showova na egipatskim strogo kontroliranim televizijskim postajama trudili su se umanjiti utjecaj Bidenove pobjede tvrdeći da će se Egipat prilagoditi. Libanonski predsjednik <strong>Michel Aoun</strong> čestitao je Bidenu i izrazio nadu za "povratak ravnoteže u američko-libanonskim odnosima" za vrijeme njegova mandata.</p><p><strong>Nabil Bumonsef</strong>, zamjenik glavnog urednika lista An-Nahar, rekao je za Reuters da vrijeme objave američkih sankcija u petak Aounovu zetu Gebranu Bassilu, istaknutom kršćanskom političaru, šalje poruku da će Washington nastaviti napadati libanonske političare zbog optužbi za korupciju i pomoć Hezbolahu.</p><p>- Biden je fleksibilniji i racionalniji, no ne očekujem temeljne promjene, premda će će možda ublažiti pritisak s obzirom na sankcije dok su na položajima Bidenovi dužnosnici za Bliski istok - rekao je.</p><p><strong>Ibrahim Matraz</strong>, jemenski novinar, bio je također pesimističan u pogledu mogućeg zaokreta američke politike nakon godina rata koji je uništio zemlju.</p><p>- Ne bismo smjeli zaboraviti da je Biden bio potpredsjednik u Obaminoj administraciji kad je rat počeo - kazao je.</p><p>Trumpove optužbe za prijevaru na izborima bez podastiranja dokaza nagnale su neke Arape da kažu kako Washington nema pravo propovijedati o demokraciji u njihovim zemljama gdje su vođe dobili 99 posto glasova na namještenim izborima.</p><p>- Ovi izbori pokazuju pravo lice Amerike, zemlje gdje su izbori farsa u kojoj gubitnik ne priznaje poraz i tvrdi da je pobijedio - rekao je <strong>Adel al Natur</strong>, industrijalac iz ratom pogođene Sirije, čiji se vođe suočavaju sa strogim američkim sankcijama. </p>