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ČEKA SE ODLUKA ZA ZET

Arbitraža utvrdila minimalni broj radnika u Zagrebačkom holdingu tijekom štrajka

Piše Bruno Serdar,
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Arbitraža utvrdila minimalni broj radnika u Zagrebačkom holdingu tijekom štrajka
Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija
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Arbitraža je presudila: u Zagrebačkom holdingu tijekom štrajka mora raditi 1192 radnika, odnosno 22 posto zaposlenih. U Čistoći će dežurati četvrtina radnika, a čeka se još odluka za ZET

Završio je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi za radnike u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini Holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, što čini 22 posto zaposlenih, piše HRT.

U podružnici Čistoća, prema odluci, mora raditi 25 posto od ukupnog broja zaposlenih. Cilj ovih mjera je osigurati minimalnu razinu usluga i zaštititi interese građana tijekom eventualnih štrajkova.

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Odluka o arbitraži u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) još nije donesena, a očekuje se da će i taj postupak uskoro biti završen.

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Komentari 12
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