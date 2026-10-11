Arbitraža utvrdila minimalni broj radnika u Zagrebačkom holdingu tijekom štrajka

Završio je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi za radnike u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini Holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, što čini 22 posto zaposlenih, piše HRT.

U podružnici Čistoća, prema odluci, mora raditi 25 posto od ukupnog broja zaposlenih. Cilj ovih mjera je osigurati minimalnu razinu usluga i zaštititi interese građana tijekom eventualnih štrajkova.

Odluka o arbitraži u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) još nije donesena, a očekuje se da će i taj postupak uskoro biti završen.