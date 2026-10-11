Arbitraža je presudila: u Zagrebačkom holdingu tijekom štrajka mora raditi 1192 radnika, odnosno 22 posto zaposlenih. U Čistoći će dežurati četvrtina radnika, a čeka se još odluka za ZET
ČEKA SE ODLUKA ZA ZET
Arbitraža utvrdila minimalni broj radnika u Zagrebačkom holdingu tijekom štrajka
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Završio je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi za radnike u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini Holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, što čini 22 posto zaposlenih, piše HRT.
U podružnici Čistoća, prema odluci, mora raditi 25 posto od ukupnog broja zaposlenih. Cilj ovih mjera je osigurati minimalnu razinu usluga i zaštititi interese građana tijekom eventualnih štrajkova.
Odluka o arbitraži u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) još nije donesena, a očekuje se da će i taj postupak uskoro biti završen.
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