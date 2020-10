'Arenu možemo osposobiti u 48 sati, ali to ovisi i o jačini bolesti'

<p>Hrvatska je u posljednja 24 sata imala 393 novozaražena korona virusom. Trenutačno je 571 pacijent na bolničkom liječenju, na respiratoru ih je 35, a aktivnih slučajeva ima 5070.</p><p>U Jastrebarskom u skladištu Ravnateljstva civilne zaštite se čuva kompletna oprema koja je bila ranije postavljena u Areni Zagreb, a pomoćnik ministra unutarnjih poslova za civilnu zaštitu <strong>Damir Trut</strong>, za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3908696/gost-rtl-a-danas-zamjenik-nacelnika-damir-trut-rezultate-novih-mjera-vidjet-cemo-kroz-dva-tri-tjedna/" target="_blank">RTL</a> je otkrio kad bi moglo ponovno doći do aktivacije Arene:</p><p>- Zagrebačka arena, ali i drugi sportski objekti u velikim gradovima su treća razina proširivanja zdravstvenih kapaciteta. Prva razina je povećanje smještajnih izolacijskih kapaciteta u stacionarnim bolnicama, sekundarna razina je povećanje u bolnicama koje danas služe za rehabilitacije svrhe i onda su treća razina sportski objekti - pojasnio je Trut pa objasnio kako je za aktivirati treću razinu faktor i jačina bolesti, kao i karakteristike zaraženih, a ne samo broj slučajeva.</p><p>Otkrio je kako su spremni podići krevete u 48 sati ako to zatraže zdravstveni djelatnici. U skladištima ima 13 milijuna različitih artikala, od toga oko pet i pol milijuna maski. Ta oprema svaki dan ide prema bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama:</p><p>- Rezultate pratimo kroz 2 do 3 tjedna od stupanja na snagu novih epidemioloških mjera. Povećanje od prošlog tjedna je nešto što se događalo prije dva ili tri tjedna. Bilo je to u trenutku opuštanja nakon ljeta gdje su krenula i društvena događanja, obiteljske svečanosti i slično. Mi kao građani smo se malo opustili, nije se pridržavalo mjera i došlo je do rasta broja oboljelih - rekao je Trut pa za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3908696/gost-rtl-a-danas-zamjenik-nacelnika-damir-trut-rezultate-novih-mjera-vidjet-cemo-kroz-dva-tri-tjedna/" target="_blank"> RTL</a> otkrio podatke o kršenjima mjera.</p><p>- Napravljeno je 346 inspekcijskih nadzora. Bilo je nešto kršenja mjera, izrečeno je 38 usmenih upozorenje, tri prekršajna sudska naloga i jedna novčana kazna.</p>