Nosite maske ili zatvaramo Beograd, pogledajte kakvo je stanje u Hrvatskoj...

Ukoliko apeli za odgovorno ponašanje građana i rigorozna kontrola ne daju rezultat, može doći do uvođenje policijskog sata i kontrole ulaska u zemlju, izjavio je srpski epidemiolog Žarko Ranković

<p>Po Hrvatskoj vidimo što nas očekuje, ne trebamo misliti da smo mi nešto posebno i da će nas zaobići od cijele Europe. Ako građani ne budu nosili maske i pridržavali se fizičke distance, nema druge mjere osim zatvaranja Beograda. Ne zanima me politika, nepovjerenje u krizni stožer, jedino me zanima i brine činjenica da se virus brzo širi, prije svega ozbiljno u Beogradu, i da se može usporiti jedino nošenjem maski i držanjem fizičke distance. Ako to ne bude slučaj, slijedi zatvaranje ili katastrofa. Nemojmo se plašiti mjera, jasno je da se ovo može spriječiti, hoće li će to biti policijski sat, izvanredno stanje, mora se spriječiti širenje - rekao je epidemiolog <strong>Predrag Kon </strong>za srpske medije. </p><p>Dodao je kako se škole ipak zasad neće zatvarati, ali i ukazao je na to kako u Kini nema širenja virusa već pet mjeseci, zbog velike discipline građana i nošenja maski. Izjavio je kako se u svijetu sve manje govori o cjepivu protiv korona virusa što indirektno pokazuje da ga neće biti još dugo ili da neće biti masovnog cijepljenja.</p><p>Infektolog prof. dr <strong>Žarko Ranković</strong> slaže se s tim da je situacija trenutno veoma ozbiljna, prenosi <strong><a href="https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3551155/upozorenje-doktora-kona-nosite-maske-ili-zatvaramo-beograd">Kurir.</a></strong> </p><p>- Ukoliko ljudi ne budu nosili maske i držali distancu, čeka nas opet otvaranje novih Covid bolnica, punjenje kapaciteta, preopterećenje zdravstvenog sistema, a najgori su svakako gubici ljudskih života. Ukoliko apeli za odgovorno ponašanje građana i rigorozna kontrola ne daju rezultat, može doći do uvođenje policijskog sata i kontrole ulaska u zemlju, poput obavezne mjere samoizolacije - rekao je dr Ranković za <strong><a href="https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3551155/upozorenje-doktora-kona-nosite-maske-ili-zatvaramo-beograd">Kurir.</a></strong> </p>