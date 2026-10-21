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ZAMIJENIO FURIJA RADINA

Armin Hodžić imenovan je potpredsjednikom Sabora

Piše HINA,
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Armin Hodžić imenovan je potpredsjednikom Sabora
Foto: Marko Prpić/Pixsell
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Osim bošnjačke, Armin Hodžić zastupnik je albanske, slovenske, crnogorske i makedonske nacionalne manjine.

Na prijedlog Kluba zastupnika nacionalnih manjina, a nakon odlaska najdugovječnijeg zastupnika Furija Radina, Hrvatski je sabor u srijedu imenovao Armina Hodžića svojim potpredsjednikom, čime je postao najmlađi potpredsjednik u povijesti hrvatskog parlamentarizma. 

Od 131 zastupnika koji su glasali, njih 125 podržalo je ovo imenovanje, dok je petero zastupnika - Dalija Orešković (DOSiP) te dio Mostovaca, bilo protiv, a Josip Dabro (DP) suzdržan.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković čestitao je Hodžiću i poželio puno uspjeha u obnašanju ove odgovorne i časne dužnosti. 

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"Njegovim izborom Hrvatski sabor poslao bi povijesnu, inkluzivnu poruku jer bi postao prvi potpredsjednik Sabora iz redova bošnjačke nacionalne manjine, ujedno i najmlađi potpredsjednik u povijesti modernog hrvatskog parlamentarizma", istaknuo je prilikom predlaganja predsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina Vladimir Bilek.

Osim bošnjačke, Armin Hodžić zastupnik je albanske, slovenske, crnogorske i makedonske nacionalne manjine.

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