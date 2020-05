Armin Hodžić: Sramim se jer su mjerilo uspjeha veze i novac

Postavit ću jednostavno pitanje koje će dati odgovor na rad dosadašnje manjinske saborske zastupnice. Što je to Ermina Lekaj Prljaskaj napravila u svom mandatu čega se sjećate? Vjerujem da se apsolutno ničega ne možete sjetiti, kao niti 99% ljudi koje biste isto pitali, rekao je Armin Hodžić (24), predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) te kandidat na parlamentarnim izborima u XII. izbornoj jedinici 5. srpnja za predstavnika Bošnjaka, Albanaca, Slovenaca, Makedonaca i Crnogoraca u Hrvatskom saboru.

- Albanci su naši prijatelji i moja kandidatura nije uperena protiv njih, dapače. Želim da zajedno rješavamo naše probleme i izazove. Ni njih, smatram, aktualna zastupnica nije dobro zastupala. Želim podršku svih nacionalnih manjina koje ću predstavljati u Saboru, on mnogih sam je već i dobio. Osnovat ću koordinaciju predstavnika svih nacionalnih manjina koje ću predstavljati, i putem te koordinacije koja će se redovno sastajati, moći ću čuti stavove i potrebe svih manjina. Neću ponoviti greške Lekaj Prljaskaj i zanemarivati ostale manjine koje moram predstavljati. Bit ću predstavnik Bošnjaka, Albanaca, Crnogoraca, Slovenaca, i Makedonaca i hrvatskom saboru - rekao je Hodžić.

Naglasio je kako u svom programu nudi odmak od dosadašnje politike, ali i potporu mladima da se uključe u politički rad.

Politolog i dugogodišnji mladi aktivist te političar bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskoj, izrazio je nezadovoljstvo položajem Bošnjaka u Hrvatskoj tvrdeći kako se oni u Hrvatskoj tretiraju kao nacionalna manjina trećeg reda te kako je danas u Hrvatskoj puno lakše biti musliman nego Bošnjak.

- Rođen sam u Hrvatskoj, jedino tu sam i živio. Međutim, ne zaboravljam svoje korijene, bez korijena nema ni rasta ni ploda, a Bosna i Hercegovina je moj korijen, i bit će korijen moje djece. Sve manjine mogu doprinositi društvu i državi kao i do sada, napretkom u kulturi, znanosti, obrazovanju i sportu, a to je i moj cilj - naglasio je Hodžić.

Kaže da želi promijeniti „mrtvilo koje trenutačno vlada“ kako bi Bošnjake u Saboru predstavljali pravi ljudi, želi da mladi imaju mogućnost školovanja i stipendija na temelju znanja i rada. U kampanju je krenuo sa sloganom "Nova snaga".

Rekao je da se srami društva u kojem je mjerilo uspjeha i napretka obiteljsko stablo, veze i materijalni status.

- Nudim promjene, odmak od istih ljudi i politika već 30 godina, nudim mladost, obrazovanje, hrabrost i stav. Izgradnja stava je nešto što si ne može svatko priuštiti danas. Moj program razlikuje se od klasičnih predizbornih obećanja u tome što je realan i ostvariv, ne sadrži nikakva nerealna obećanja i puste želje. Najveći problem je asimilacija, jer teško je u današnjem ubrzanom i modernom dobu održavati nekakvu tradiciju. Zbog toga je iznimno važno djelovanje naših udruga i organizacija kako bi se očuvala budućnost manjinskih nacionalnih identiteta u Hrvatskoj - naglasio je Hodžić, kojeg je u politiku, kaže, dovela nepravda.

- U politiku me ponukalo prije svega jako loše stanje u našoj zajednici koje je došlo kao rezultat dugogodišnjeg nerada i nemara, ali i pogrešnim kadrovskim rješenjima. Ima nas značajan broj i dali smo previše da bismo bili na marginama. Za politiku sam vezan i svojim obrazovanjem, a sad je ona neizostavan dio moga života. Moj će naglasak biti na mlade, što se vidi i po ljudima kojima sam se okružio ali i po projektima koje sam realizirao. Balans između generacija teško je precizirati nekom formulom jer što bi onda značila smjena generacija koju danas Bošnjaci u Hrvatskoj zdušno zazivaju - rekao je Hodžić te nabrojao prve korake ako pobijedi na izborima.

- Broj jedan je iskorjenjivanje diskriminacije unutar i izvan zajednice. U zajednici moraju vrijediti jednaka pravila za sve, ne smije biti privilegiranih i povlaštenih. S druge strane, moramo pronaći način da stimuliramo proces obrazovanja naše omladine putem stipendija, jer oni čine našu budućnost. Veoma mi je važno da uredimo pitanje mezarja u Gunji, te ću podržati tamošnju inicijativu za osnivanjem bosanske kuće u Gunji. Pored toga, pokrenut ću osnivanje muzeja u spomen na poginule Bošnjake branitelje u Domovinskom ratu. Saslušat ću i što su prioriteti ostalih manjina, i fokusirat ću se na njihovo rješavanje. Važan je i popis stanovništva iduće godine, kao i lokalni izbori koji predstoje a na kojima želim da Bošnjaci ostvare najbolji rezultat na lokalnoj razini u povijesti - pojasnio je Hodžić te istaknuo da je prošle godine na manjinskim izborima u Zagrebu pobijedio premoćno sa svojom listom.

- Ljudi su prepoznali naš dugogodišnji angažman i iskrenu namjeru i želju za promjenu. Podržali su masovno našu opciju te smo osvojili 76 posto mjesta u Vijeću. Bio je to jasan pokazatelj koji smjer Bošnjaci podržavaju. Uoči tih izbora u jednom intervjuu rekao sam kako su to predizbori za Sabor s obzirom na to da je nekoliko kandidata imalo takve ambicije. Međutim, ljudi su pokazali čiji rad ocjenjuju kvalitetnim, a teško možete parirati na parlamentarnim izborima ako u svojoj vlastitoj lokalnoj jedinici ne možete ući ni u Vijeće, a kamoli osvojiti većinu. To je kao da vas pobijede u perolakoj kategoriji, a vi biste se željeli boksati u teškoj - rekao je Hodžić.

Istaknuo je kako ne ovisi o bilo kojem političkom ili vjerskom lideru te da svakome može pogledati u oči.

- Moramo prestati vjerovati da vjerska zajednica može biti naša politička adresa, jer ona ima svoju ulogu koju obnaša, a mi moramo naći svoju autentičnu i jaku političku opciju - rekao je.

Što se tiče dobrih odnosa s vodećim političarima u BiH, ali i Hrvatskoj, kaže:

- Nisam član SDA kao niti jedne druge političke stranke. Ne vidim tu nikakav kamen spoticanja, dapače, da bismo bili most suradnje između dvije države moramo imati za početak suradnju s predstavnicima vlasti tih država. A što se tiče suradnje sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, ona je na jednakoj razini kao i svih proteklih godina; uvijek nastojimo raditi na novim projektima i odgovoriti na izazove koji se nameću. Nastojat ću zastupati jednako sve manjine, a ne možete pobjeći od percepcije da se najviše bavite svojom manjinom jer na kraju krajeva njoj i pripadate. Kako god bilo, vrijeme je za prvog nezavisnog zastupnika Bošnjaka u Saboru - rekao je Hodžić.

Najavio je da njegova kampanja neće biti prljava, već duga, sadržajna i kreativna jer, ističe, njegovi neprijatelji nisu protukandidati, već problemi s kojima se narod suočava dugi niz godina. Svakom će Bošnjaku u Hrvatskoj uputiti osobno pismo u kojem će se predstaviti te će tijekom kampanje biti među ljudima kako bi rješavao zajedničke probleme.

- Bošnjački narod željan je promjena, i oni će biti moji najveći suradnici. Do sad izvaran i razočaran, a danas spreman da ga povedem tamo gdje zaslužuje biti, u Hrvatski sabor - zaključio je Hodžić.