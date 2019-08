Arsić: Uznemiren sam i odselit ću iz Hrvatske na neko vrijeme

- Cijela ova situacija otela se kontroli i sve se moglo riješiti na jedan ljudski način da je Škalamera samo došao i ispričao se. Ja bi razumio, pa svi smo mi ljudi i svi griješimo. Ali onda su i mediji sve još više usijali umjesto da se svi zajedno borimo protiv kriminala. Žalosno je sve ovo što se radi i ja vas molim da sve podhitno obavijestite da prestanu o ovom pisati, da smire tenzije i da se spriječi da neki na ovom slučaju dobivaju poene, a mi ispaštamo, rekao je Arsić.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dodao je kako mu je žao Škalamerinog maloljetnog djeteta zbog kojeg je pri ispitivanju istražnih organa izričito naglasio kako želi da se riječkog HGSS-ovca, kojemu je zbog mogućeg utjecaja na svjedoke bio određen jednomjesečni pritvor, pusti na slobodu, što je u srijedu, nakon ispitivanja svih svjedoka i četiri dana provedennih u istražnom zavoru i učinjeno.

- To je jedan divan dječak, ne vidim zašto bi on morao da ispašta zbog svega i bude bez oca. Drago mi je da je pušten, ali sam i dalje jako uznemiren i osjećam kako mi je ugrožena bezbjednost, bojim se za svoj život. Cijela ova situacija je smišljeno i s ciljem. Zbog svega se planiram na neko vrijeme odseliti izvan Hrvatske, da vidim šta ću dalje - rekao je povratnik Arsić.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Na upit zbog čega je u strahu i koga se to boji, nije dao konkretan odgovor već je obrazložio kako se već godinama "bori" sa susjedima koji mu na razne načine prijete i zagorčavaju život zbog pitanja oko stana, parkinga, navodne ilegalne gradnje spremišta...

Na upit kakve veze Škalamera ima s tim, samo je odmahnuo glavom. Nekoliko puta upitali smo ga i da nam svojim riječima objasni što se točno dogodilo između njega i riječkog HGSS-ovca odbio je odgovoriti.

- Neću više ulaziti u te detalje, sve to piše u zapisniku - kategorički je odbijao konkretan odgovor te nakon novinarskog insistiranja da ipak pojasni situaciju kazao samo da stoji iza onog što je rekao, a to je da je bio fizički napadnut na nacionalnoj osnovi.

Upitana da li je pokušala spriječiti sukob i da li se ispričavala Škalameri dok se dvojac svađao na parkiralištu, Arsićeva supruga krenula je odgovarati da su svi bili uzrujani, a budući je njen suprug srčani bolesnik, ona i Škalamerina supruga smirivale su dvojac, no nikakve isprike, tvrdi, nije bilo. No ni na jedan upit nije uspjela odgovoriti do kraja jer ju je suprug spriječavao podsječajući je da je već dala iskaz.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Iako se supružnici kao povratnici osjećaju ugroženo, njihovi susjedi pak iznose oprečnu priču kako dugogodišnji problemi s njima nemaju nikakve veze s nacionalnošću.

- U susjedstvu živi pet obitelji Srba povratnika i svi se dobro slažemo. Jedini problem je Arsićevo ponašanje. S njim učestalo samo problemi od kad se prije jedanaest godina doselio tu. Gradi bez dozvole, svojata prostor, a ni to parkirno mjesto nije parkirno mjesto već prolaz na općinskom zemljištu kojeg je on raskrčio i prisvojio kao parking. Nikakav problem nije njegova nacionalnost već njegovo ponašanje - složni su susjedi u Mavrima.

Da sporni "parking" ustvari nije parking potvrdio je i sam Arsić, no i dodao kako je on to svojim rukama uredio i kako tu parkira već godinama.

Podsjetimo, sporni sukob dogodio se prošli tjedan kada je, nakon Arsićeve prijave policiji u subotu, nekoliko dana nakon incidenta, zbog ozlijeđivanja osobe na osnovi nacionalne pripadnosti uhićen Matko Škalamera (42) iz Viškova. Budući da je riječ o državnom službeniku, isti je udaljen iz službe.

No, onda se cijela Rijeka digla na noge, u njegovu obranu stali su kolege HGSS-ovci, prijatelji, poznanici ističući da se radi o savjesnom, vrijednom i poštenom članu društva, koji je u pritvoru završio bez utemeljnih dokaza i zahvaljujući neprofesionalno odrađenom poslu nadležnih institucija te linču neprovjerenih informacija nekih medijskih kuća.

Članovi Armade u srijedu su kao podršku organizirali miran prosvjed na kojem je prisustvovalo oko dvije i pol tisuće ljudi.

- Hvala vam na pozivu, al molim vas za razumijevanje. Ne bih razgovarao niti smijem, nemojte se ljutit - ljubazno je dan nakon puštanja na slobodu odbio naš poziv na razgovor Matko Škalamera. No tijekom dana se oglasio preko Facebooka gdje je zahvalio na podršci.

- Dali ste mi snagu, nadu i vjeru da lakše krenem u ono što je ispred mene. Još jednom Vam neizmjerno HVALA! - napiao je Škalamera.

Dragi prijatelji, poznanici, građani grada Rijeke i svih ostalih gradova u Lijepoj našoj i izvan nje od SRCA VAM... Posted by Matko Škalamera on Thursday, August 29, 2019

Tema: Hrvatska