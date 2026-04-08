Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa

U satima dok je svijet strepio od eskalacije rata, dogovor o dvotjednom primirju između SAD-a i Irana postignut je doslovno u posljednji trenutak. Iza kulisa, ključnu ulogu odigrao je dvojac iz Pakistana, čija je tiha diplomacija uspjela zaustaviti američkog predsjednika Donalda Trumpa manje od dva sata prije isteka njegovog ultimatuma. Iako je Islamabad posljednjih tjedana bio aktivan posrednik, identitet ključnih aktera koji su imali izravan utjecaj na Trumpa otkrio je sam američki predsjednik.

Trumpova objava otkrila ključne aktere

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Donald Trump je potvrdio da je pristao na dvotjedno primirje, ali je i neuobičajeno transparentno otkrio tko ga je na to nagovorio. Time je u prvi plan gurnuo dvojicu ljudi čija su imena do tada bila poznata uglavnom samo u diplomatskim krugovima.

"Na temelju razgovora s premijerom Shehbazom Sharifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, koji su zatražili da odgodim destruktivnu silu koja je večeras trebala biti poslana na Iran... pristajem obustaviti bombardiranje i napad na Iran na period od dva tjedna", napisao je Trump.

Ova objava potvrdila je da je dogovor, kasnije nazvan "Islamabadski sporazum", izravan rezultat napora pakistanskog državnog i vojnog vrha. Sporazumom je predviđeno da Iran otvori strateški važan Hormuški tjesnac, dok će se delegacije obiju zemalja sastati u Islamabadu u petak, 10. travnja, kako bi pregovarale o trajnom rješenju.

Dvojac koji stoji iza ovog diplomatskog proboja kombinacija je političkog iskustva i vojne moći, što se pokazalo kao dobitna formula za komunikaciju s nepredvidivom Trumpovom administracijom.

Igrači iz sjene

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif bio je javno lice posredničkih napora. On je putem društvene mreže X (bivši Twitter) prvi predložio dvotjedno primirje kako bi se "omogućilo diplomaciji da dobije na zamahu". Upravo je on uputio i formalni poziv američkoj i iranskoj delegaciji na pregovore u Islamabad, pozicionirajući svoju zemlju kao ključnog mirotvorca u regiji. Njegova uloga bila je ona formalnog političkog kanala koji je davao legitimitet zakulisnim pregovorima.

Dok je Sharif djelovao javno, feldmaršal Asim Munir, načelnik stožera pakistanske vojske, bio je ključan igrač u "backchannel" diplomaciji. Munir, kojeg je Trump u više navrata nazvao svojim "omiljenim feldmaršalom", izgradio je iznenađujuće blizak odnos s američkim predsjednikom tijekom njegovog drugog mandata. Taj je odnos zacementiran još 2025. godine, kada je Trump javno zahvalio Muniru na posredovanju u smirivanju kratkog oružanog sukoba između Pakistana i Indije.

Munir se profilirao kao "vojnik-diplomat" koji uživa veliko povjerenje u Washingtonu, što mu je omogućilo izravnu komunikaciju s najvišim američkim dužnosnicima. Njegov utjecaj na Trumpa, koji cijeni snažne vojne vođe, pokazao se presudnim u trenucima kada je vojna opcija bila na stolu. Dok su drugi svjetski lideri apelirali na mir, Munir je imao izravnu liniju do čovjeka koji je donosio odluke. Čak je i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi javno zahvalio "braći" Sharifu i Muniru na njihovim "neumornim naporima" da spriječe širenje rata.

Islamabad kao nova pozornica mirovnih pregovora

Uspješno posredovanje ponovno je istaknulo stratešku važnost Pakistana, zemlje koja uspijeva održavati funkcionalne odnose i s Washingtonom i s Teheranom. Za razliku od zaljevskih zemalja, Pakistan ne udomljuje američke vojne baze i dijeli dugu granicu te kulturne i vjerske veze s Iranom. To ga je učinilo idealnim i neutralnim terenom za pregovore. Domaćinstvom mirovnih pregovora, Islamabad se vraća na geopolitičku scenu kao ključan akter sposoban utjecati na regionalnu stabilnost, a Sharif i Munir potvrdili su se kao vješti diplomati koji razumiju kako navigirati složenim odnosima na Bliskom istoku i u Washingtonu.

*uz korištenje AI-ja