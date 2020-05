'Audi je tonuo. Jedan je izronio i rekao: Trojica su još unutra...'

Čuosam jak udarac i vidio da auto "šulja" prema meni, okružen dimom. Bila je to tolika brzina da sam samo izmicao i gledao hoće me, neće me udariti. Udarili su u blatobran od moje bicikle i sletjeli u more. Bilo je stravično. Da su bili dva centimetra bliže, i ja bih sad bio s njima, ispričao nam je to očevidac strašne prometne nesreće koja je oko 23 sata u ponedjeljak odnijela dva mlada života.

POGLEDAJTE VIDEO: Jednog ozlijeđenog mladića su reanimirali u Zadru

Poginuli su vozač Audija s nepunih 20 godina i putnik s nepunih 17. Za život drugog putnika, također 17-godišnkaka se bore u zadarskoj Općoj bolnici, a mladić od 22 godine prošao je s lakšim tjelesnim ozljedama. Od šoka, kako saznajemo, nije u mogućnosti razgovarati, samo šuti.

- On je sam isplivao iz automobila u moru. Dali su mu ruku da se popne na rivu. Čuo sam samo da je rekao 'Trojica su još unutra', prije nego su ga odveli djelatnici hitne pomoći. Nitko od nas prisutnih nije skočio u more jer je bilo potpuno crno, ništa se nije vidjelo i duboko je. Auto je jako brzo potonulo, u 30 sekundi. Tragedija nad tragedijama, nisam mogao zaspati do pet ujutro - kazao nam je očevidac koji je želio ostati anoniman.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Do nesreće je, kaže, lovio ribu te taman krenuo kući. Bicikl iskrivljenog blatobrana je, dodaje, uzela policija. Ljudi koji su istrčali na svoje terase nakon udara koji je odjeknuo cijelim Poluotokom kažu da je mučno bilo vidjeti farove automobila koji tonu u crno more.

Policajci su, kažu, upravo bili zaustavili vozača koji je bježao s mjesta druge prometne nesreće na Poluotoku kad je pokraj njih, projurio Audi s četvoricom mladića. Policajci kažu da je bio sam, da nije riječ o utrkivanju mladih vozača ulicama grada opustjelim zbog virusa korone. Nije prošlo dugo, čuo se silan udarac i oni su završili u moru. Prije toga otpao im je kotač automobila i ostao na rivi. Od mjesta prvog udara u 'bankinu' do mjesta na kojem su upali u more, ima stotinjak metara. Jauci, zapomaganja i plač očevidaca, poznanika i prijatelja te obitelji stradalih momaka odjekivali su u noći.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Probudio me strahovit udarac, izletio sam na balkon jer sam mislio da je nešto porušilo kućice za prodaju s pjace, odmah ispod stana. Tako snažno se čulo! No, stajale su na svom mjestu pa sam se vratio u krevet. Kasnije sam čuo hitnu ali mi se učinila daleko. Jutros sam čuo što je bilo, strašno, jako mi je žao. Ali svaku noć Poluotokom divljaju i brzo voze, čak i danju. Svaku noć škripaju gume i kočnice po ovim cestama, svaku! Policija bi tu trebala intervenirati i spriječiti to. Mislim da su postavili kamere i patrole na potpuno kriva mjesta, a na Poluotoku ništa - kazao nam je Budimir Troskot (78) iz Zadra.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Josip Deur iz vučne službe Deur na poziv zadarske policije i “Cesta zadarske županije”, u kordinaciji s bratom Marinom Deurom koji je tri minute ranije primio poziv od Javne vatrogasne postrojbe Zadar, dojurio je u odijelu za more, misleći da će morati roniti dok je Marin Deur dojurio dizalicom. No po automobil su zbog dubine ipak išli policijski i vatrogasni ronioci koji su Audi padobranima digli na površinu te kotače zakačili na dizalicu vučne službe.

- Nisam vidio lice mladića koji je isplivao, tek kasnije sam čuo imena stradalih i među njima ime sina moje rođakinje. U tom trenutku nisam znao ni je li među živima, no izgleda da je hvala Bogu prošao s lakšim ozljedama. Ne bi htio pričati o detaljima kako zbog njegove majke tako ni zbog obitelji poginulih, ovo je tragedija kakva se ne pamti, a sve što mogu je izrazit najdublju i najiskrenu sućut obiteljima poginulih - rekao je Deur.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Sinoć oko 23,15 u Zadru na Liburnskoj obali došlo je do prometne nesreće kada je 20-godišnji vozač upravljao vozilom marke Audi, zadarskih registarskih oznaka te dolaskom u blizinu ribarnice, brzinu kretanja vozilanije prilagodio osobinama i stanju na kolniku uslijed čega dolazi do zanošenja i rotacije automobila koji udara u rubnjak te se odbija i prednjim dijelom automobila udara u rasvjetni stup. Nakon toga vozilo nastavlja nekontroliranu vožnju i prednjim dijelom automobila udara u metalni vez te metalnu zaštitu obale i slijeće u more na dubinu od osam metara. Na mjestu događaja izašli su policijski službenici koji su obavili očevid kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik te policijski službenici ronioci koji su iz mora izvukli automobil. U vremenu od 23,30 do 02,35 sati Liburnska obala bila zatvorena za sav promet. Prilikom prometne nesreće u vozilu su se nalazile četiri muške osobe, dvije u dobi od nepunih 20 i 17 godina su smrtno stradali, dok su 22-godišnjak i17-godišnjak kolima HMP prevezeni u Opću bolnicu Zadar - rekla je Ivana Grbin, policijska glasnogovornica u Zadru.

Policija je potvrdila i da je vozač Audija,koji je preminuo, prije mjesec i pol dana imao prometnu nesreću, ali s drugim vozilom.