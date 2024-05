Auguste Herbin je zbog paralize naučio slikati lijevom rukom

Izložba "Od boemstva do vječnosti" donosi remek-djela iz zbirke Zaklade MTA te obuhvaća raznovrsne umjetničke stilove i pokrete od sredine 1900-tih do 1960-ih. Publika će do 30. lipnja u Galeriji Klovićevi dvori moći vidjeti stotinjak djela važnih umjetničkih pokreta 20. stoljeća, kao što su fovizam, kubizam, futurizam i apstrakcionizam. Stvarali su ih slavni umjetnici Edgar Degas, Henri Matisse, Amedeo Modigliani, kao i manje poznati, primjerice Auguste Herbin, čija se tri djela mogu razgledati na ovoj izložbi.

Foto: Wikipedia

Auguste Herbin (1882. - 1960.) francuski je slikar, majstor geometrijske apstrakcije. Godine 1899. primili su ga u Školu likovnih umjetnosti, kojoj su se divili impresionisti. Zbog sukoba s učiteljem 1901. napustio je školu i preselio se u Pariz. Pet godina potom sudjelovao je prvi put na izložbi. Šesnaest mrtvih priroda koje je naslikao 1905. godine zadržavaju teksturu, ali su crteži slobodniji, potezi žustriji, a boje kontrastne i intenzivne.

Ulje na platnu, 'Ruže u vazi', 1905. godina

Toj seriji mrtvih priroda iz 1905. godine pripadaju "Ruže u vazi" iz zbirke Zaklade MTA. "Ruže u vazi" također su mogle biti među umjetnikovim djelima koje je 1907. kupio njemački povjesničar umjetnosti Wilhelm Uhde, koji je otvorio galeriju u Parizu. Njegove kubističke, geometrizirane mrtve prirode i krajolike iz 1908. godine karakteriziraju intenzivne boje i elementarni geometrijski oblici. Kubistička skupina nastala je 1909. oko Picassa, Herbina i Braquea. Godine 1910. Herbin provodi vrijeme između Pariza i Le Cateaua. Imao je samostalnu izložbu (58 slika, 1907. – 1913.) u galeriji Clovis Sagot u Parizu. Od 1914. do 1915. bio je mobiliziran, a prvo su mu dodijelili zadatak da ukrasi jednu kapelu, potom i poslove maskiranja u zrakoplovnoj tvornici blizu Pariza.

Ulje na platnu, 'Kompozicija', 1927. godine | Foto: Julien Pepy

Iako je Auguste Herbin počeo kao fovist, s Picassom i Braqueom postao je vođa kubističkog pokreta. Sljedeći je korak u umjetnikovoj biografiji bila apstrakcija. Ta je etapa zastupljena i u ovoj zbirci dvama radovima, pod nazivom "Kompozicija", u kojima se umjetnik koristi jednostavnim geometrijskim oblicima jarkih boja.

Ulje na platnu, 'Kompozicija', 1927. godine

Živio je usamljenički u potrazi za novom figuracijom, a 1925. počeo se okretati purizmu s geometrijskim tendencijama, stvarajući apstraktne kompozicije zakrivljenih oblika obrubljenih čvrstim bojama. Imao je mnoge izložbe, a od 1942. do 1944. izrađuje geometrijske kompozicije jarkih boja. Godine 1946. razvio je plastičnu abecedu temeljenu na čistim bojama i kombinacijama elementarnih geometrijskih oblika (trokut, krug, kvadrat i pravokutnik) te zvuka.

Zbog djelomične paralize 1953. godine naučio je slikati lijevom rukom. Slijedeći sunarodnjaka Matissea, Herbin je donirao pet milijuna franaka za razvoj muzeja u Le Cateauu.

