Australci se 'kuhaju' na čak 40 Celzija, a u rekordnoj noći - 25

<p>Dijelovi Australije, uključujući Sydney, prošli su kroz najtopliju noć u studenom, a očekuje se da će temperature ostati visoke i u nedjelju, što je potaknulo vlasti na upozorenje o požarima.</p><p>U Sydneyu su temperature u subotu premašile 40 Celzija, dok su se u dijelovima zapadnog New South Walesa (NSW), Južne Australije i sjevera Viktorije približile 45 stupnjeva.</p><h2>Najtoplija noć studenog još od 1967.</h2><p>U noći je oboren rekord za najvišu temperaturu ikad zabilježenu u studenom još od 1967. U 01.09 sati zabilježena je temperaturu od 25.3 Celzija na Observatory Hillu u Sydneyu, a nedugo nakon 4.30 sati prešla je 30, prenosi <a href="https://www.theguardian.com/australia-news/2020/nov/29/sydney-and-northern-nsw-to-swelter-through-another-day-of-above-40c-heat" target="_blank">Guardian</a>.</p><p>Prethodni rekord zabilježen je na istom mjestu 1967 i iznosio je 24.8 stupnjeva.</p><p>Očekuje se da će temperature u nedjelju, drugi uzastopni dan prijeći 40 stupnjeva, dok je Zavod za meteorologiju predvidio pet do šest dana toplotnog vala za dijelove sjevernog New South Walesa i sjeveroistočnog Queenslanda.</p><p>Australija proživljava toplija i dulja ljeta te je prošlogodišnju sezonu australski premijer <strong>Scott Morrison </strong>prozvao „crnim ljetom“ zbog neuobičajeno dugotrajnih i intenzivnih požara u kojima je izgorjelo gotovo 12 milijuna hektara te su stradale 33 osobe i oko milijardu životinja.</p><p>Ruralna vatrogasna služba izdala je za nedjelju upozorenje o požarima za veći dio istočno i sjeveroistočnog NSW-a, objasnivši da postoji „vrlo visoka do ozbiljna opasnost od požara“, jer vrući naleti vjetrova pogoršavaju suhe uvjete.</p>