Australka došla u makarsku Hitnu: 'Silovao me na plaži...'

Policija istražuje prijavu Australke (23) da ju je tijekom noći 30. srpnja na plaži u Makarskoj silovao nepoznati muškarac. Kako je djevojka te večeri bila pijana, nije bila u stanju opisati napadača, pa je daljnja policijska istraga usmjerena na prikupljanje bioloških tragova i izjava eventualnih svjedoka.

Australka je u ponedjeljak oko 2.30 sati došla na Hitnu i rekla da je silovana na plaži. Liječnici su je odmah uputili na dodatne dijagnostičke i ginekološke pretrage, a žrtvi su uzeti brisevi s tijela koji se zajedno s odjećom šalju na vještačenje, a eventualni pronađeni tragovi na DNK analizu.

Policija će uzeti izjave svjedoka koje su je tu večer vidjeli kako bi utvrdili kuda je išla, s kime se družila te ako se tu večer nalazila u noćnom klubu s kim ga je napustila. Istraga uključuje i predio plaže na kojem se napad bio i pregled mjesta događaja, piše Jutarnji list.

CROATIAN police are investigating the apparent rape of a 23-year-old Australian woman in the resort town of Makarska.https://t.co/X0YFLLZXUk