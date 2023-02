Pronašli sićušnu radioaktivnu kapsulu! Izgubila ju je firma koju su potjerali iz Srbije

Australske vlasti pronašle su radioaktivnu kapsulu izgubljenu prošlog tjedna, javlja BBC.

Iz nadležnih službi kažu kako "su doslovno našli iglu u plastu sijena"-

Ogromna potraga pokrenuta je prošlog tjedna za kapsulom koja je nestala na putu između Pertha i Newmana.Vjeruje se kako je pala s kamiona koji je vozio kroz pustinju u Zapadnoj Australiji. Za vrijeme potrage korištena je specijalizirana oprema, uključujući detektore radijacije.

Rudarski div 'Rio Tinto' ispričao se ranije zbog gubljenja male radioaktivne kapsule.

- Shvaćamo da je ovo očito vrlo zabrinjavajuće i žao nam je zbog uzbune koju je izazvalo - rekli su iz kompanije nakon vijesti da je kapsula izgubljena.

Kapsula je sadržavala malu količinu radioaktivnog cezija-137 koji može uzrokovati ozbiljne bolesti ako se dodirne. Srebrna kapsula promjera je 6 milimetara i duga 9 milimetara. Ipak, jako je radioaktivna. Izlaganje tragovima iz kapsule moglo je biti pogubno za ljude.

- Ako ste imali kontakt s predmetom ili ga imate blizu sebe, mogli biste zadobiti oštećenje kože, uključujući opekline... a ako ga imate dovoljno dugo blizu sebe, to može uzrokovati ono što se zove akutna radijacijska bolest i to će trajati neko vrijeme. Izlaganje samo tragova iz kapsule je poput primanja 10 rendgenskih zraka u sat vremena, samo da to stavimo u kontekst, i... količine prirodnog zračenja koju bismo primili u godini dana, samo hodajući okolo - rekao je prošlog tjedna glavni zdravstveni dužnosnik Zapadne Australije Andrew Robertson.

Kompanija Rio Tinto već ima povijest s negativnim publicitetom. Bila je izložena udaru negativnih kritika zbog uništavanja svetih aboridžinskih kamenih skloništa u Zapadnoj Australiji. Poznati su i na našim prostorima. Njihovo poslovanje izazvalo je velike prosvjede u Srbiji. Namjeravali su u Srbiji otvoriti rudnik litija u području Jadar kod Loznice, u zapadnoj Srbiji. No, to je krajem 2021. godine izazvalo masovne prosvjede u zemlji pa je tamošnja vlada stopirala projekt. Neki aktivisti pak i dalje smatraju kako Rio Tinto i dalje kupuje imanja te kako zapravo nisu odustali od projekta.

