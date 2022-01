Austrijski parlament izglasao je četvrtak navečer obavezno cijepljenje za odrasle od početka veljače, po čemu su prvi u Europi, piše AP.

Za odluku je bilo 137 zastupnika, a 33 protiv i njome se na cijepljenje obvezuju svi Austrijanci stariji od 18 godina.

Iznimka su trudnice i ljudi koji se ne smiju cijepiti iz medicinskih razloga te oni koji su se oporavili od korone u proteklih šest mjeseci.

Prije nego što stupi na snagu 4. veljače, mjeru obveznog cijepljenja mora potvrditi gornji dom parlamenta i potpisati austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen.

- Cijepljenje je šansa našem društvu da postigne trajnu i stalnu slobodu, da nas virus ne ograničava - rekao je konzervativni kancelar Karl Nehammer novinarima prije početka sjednice. Priznao je da to pitanje "izaziva snažnu i strastvenu raspravu".

Austrijske vlasti navode da je obavezno cijepljenje nužno jer procijepljenost i dalje nije zadovoljavajuća u ovoj zemlji. Ministar zdravstva Mueckstein je izjavio kako je ova mjera 'velik i po prvi put, trajan korak' u austrijskoj borbi s pandemijom.

- Na ovaj način ćemo pobjeći krugu otvaranja i zatvaranja - rekao je i istaknuo da se ovdje ne radi samo o omikronu, veći i obudućim varijantama koje bi se mogle pojaviti i da je zato bilo potrebno izglasati ovu odluku.

Do jučer je u Austriji potpuno cijepljeno 71,8 posto od 8,9 milijuna građana.

Mjera stupa na snagu u veljači, ali provodit će je od ožujka. Prvo će građanim poslati pismo u kojem ih se obavještava o novim pravilima, a od sredine ožujka policija će moći provjeriti status cijepljenja građana. Oni koji neće imati dokaz da su se cijepili morat će dokazati to pismeno, ili platiti kaznu do 600 eura.

Ne budu li zadovoljni stanjem procijepljenosti, kancelar Karl Nehammer rekao je da će poslati podsjetnike onima koji se još nisu cijepili, a sljedeća mjera je i termin za cijepljenje i ako se ne odazovu i za to bi mogli dobiti kaznu. To je posljednja mjera, koju žele izbjeći, a kazne su sve do 3600 eura.

Prosvjedovali ispred parlamenta

Osim Zelenih, koji su koalicijski partneri konzervativaca, zakon su podržale i socijaldemokrati i liberali.

Protiv je bila samo krajnja desnica u ime očuvanja individualnih sloboda.

Čelnik FPÖ, koji se oštro protivi cijepljenju, rekao je da ta mjera "otvara put totalitarizmu u Austriji".

"Danas nemamo većinu u parlamentu, ali je imamo vani", rekao je Herbert Kickl i obećao da će se suprotstaviti zakonu.

Brojni Austrijanci svakog vikenda prosvjeduju protiv mjera obveznog cijeljenja.

U takvu napetom ozračju, vlada je u strahu od izgreda objavila ovaj tjedan da će uvesti "zaštitni prostor" oko zdravstvenih ustanova, mjesta za cijepljenje i testiranje.

I u četvrtak je manja skupina prosvjedovala na prilazu parlamentu.