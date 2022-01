Austrija je jučer zabilježila vrhunac novozaraženih od početka pandemije - čak 27.677 novih slučajeva.

Danas se austrijski parlament okuplja kako bi izglasao zakon o obveznom cijepljenju. Rezultati se očekuju oko 16 sati. To znači da će u Austriji od 1. veljače 2022. godine na snazi biti zakon o obveznom cijepljenju protiv korona virusa.

Svi stariji od 18 godina s registriranom adresom u toj zemlji podliježu zakonu. Iznimka su trudnice, oni koji su preboljeli koronu u posljednjih šest mjeseci te svi oni koji se ne mogu cijepiti iz zdravstvenih razloga.

Sprema se prosvjed

U glavnom gradu Austrije se također sprema veliki prosvjed protiv zakona za koji se već unaprijed usuglasila većina. Naime, vladajuća koalicija Zelenih i OVP-a na svojoj strani imaju opoziciju iz SPO-a i NEOS-a. Protiv zakona će glasati samo zastupnici FPO-a.

Kontrola cijepljenih i pisma upozorenja

Prva faza počinje 15. veljače. Tada će nadležni organi kontrolirati status cjepiva za sve oni koji imaju adresu u Austriji. Necijepljeni će biti novčano kažnjavani. Druga faza nastupa od 15. ožujka. Tada će se svima koji nisu cijepljeni na kućnu adresu dostaviti pismo upozorenja. Treća faza je poziv na cjepivo, a oni koji se ne pojave na zadanom terminu biti ce kažnjeni.

Kontrole će vršiti policija.

Kazne od 600 eura

Kazne će prema novom zakonu o obveznom cijepljenju za sve necijepljene iznositi 600 eura. No, plaćanje tu ne staje. Kažnjena osoba će biti opet kontrolirana za mjesec dana i ukoliko se u tom razdoblju ne cijepi stiže još jedna kazna od 600 eura. U jednoj kalendarskoj godine mogu biti izdane četiri ovakve kazne. Ona zadnja iznosi vrtoglavih 3600 eura.

S druge strane austrijski kancelar Karl Nehammer je rekao kako uvođenje ovog zakona nije usmjereno na diskriminaciju, niti podjelu društva na cijepljene i necijepljene. Kaže kako se radi o pritisku kojim se želi postići da društvo ponovno slobodno živi skupa. Naglasio je kako politika preuzima odgovornost za to.

Necijepljeni su već dva mjeseca u lockdownu, od sredine studenog prošle godine. Onemogućen im je odlazak u dućane, kazališta, kafiće i restorane. Uz negativan test, smiju odlaziti samo na posao.

Ministar zdravlja: Lagao bih kada bih rekao da će pandemija biti gotova sa cijepljenjem

Što se tiče Zelenih putovnica, trajanje jedne doze cjepiva ili potvrda o preboljenom virusu će trajati samo šest mjeseci. Osobe su time neupitno dužne svoj imunitet boostati svakih šest mjeseci unatoč nepoznanici o tome kako cjepivo i sam ljudski organizam djeluje na nove, tek nadolazeće varijante.

Nehammer je i sam rekao kako je zakon pisan tako da bude podložan promjenama. Naime, nitko ne zna koliko će cjepivo vrijediti nakon omikron varijante. Ministar zdravstva Wolfgang Mückstein je rekao kako za to još uvijek ne postoje studije. On i sam priznaje kako bi lagao kada bi rekao da je pandemija gotova zaključno sa cjepivima koje su ljudi do sada primili.