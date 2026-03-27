POSTIGNUT DOGOVOR

Austrija će zabraniti društvene mreže za mlađe od 14 godina

Piše HINA,
Australija uvela zabranu korištenja društvenih mreža mlađima od 16 godina | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Vlada želi zaštititi djecu od ovisničkih algoritama i štetnog sadržaja, dok se detalji provedbe još razrađuju

Austrijska trostranačka vlada, predvođena konzervativcima, planira uvesti zabranu korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 14 godina, priopćeno je u petak. Članovi vlade iz triju vladajućih stranaka objavili su da su postigli načelni dogovor o zabrani, s ciljem zaštite djece od "algoritama koji izazivaju ovisnost" i sadržaja koji uključuju seksualno zlostavljanje, ali nisu mogli reći kada će to početi, a još se nisu dogovorili o tome kako će se to provoditi. "Odlučno ćemo zaštititi djecu i mlade u budućnosti od negativnih učinaka društvenih mreža", rekao je vicekancelar Andreas Babler iz Socijaldemokrata.

"Više nećemo stajati po strani i gledati dok ove platforme našu djecu čine ovisnom, a često i bolesnom... Rizici povezani s ovom upotrebom dovoljno su dugo ignorirani, a sada je vrijeme za djelovanje", dodao je.

DRUŠTVENE MREŽE Uspon i pad kultnog Twittera: 20 godina od prvog twetta do Muskovog carstva
Uspon i pad kultnog Twittera: 20 godina od prvog twetta do Muskovog carstva

Australija je u prosincu uvela zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina, kao prva zemlja koja je to učinila. Razne zemlje razmatraju ili se kreću prema sličnim zabranama. Donji dom francuskog parlamenta odobrio je zabranu za mlađe od 15 godina u siječnju.

Nacrt zakona za austrijsku zabranu bit će izrađen do kraja lipnja, rekli su Babler i konzervativni državni tajnik za digitalizaciju Alexander Proell.

MUTNI POSLOVI DRUŠTVENIH MREŽA Investitori u TikTok-u plaćaju deset milijardi dolara naknade Trumpovoj administraciji
Investitori u TikTok-u plaćaju deset milijardi dolara naknade Trumpovoj administraciji

Babler je također rekao da vlada neće navoditi pojedinačne platforme na koje se zabrana odnosi, već će odlučivati ​​na temelju toga koliko njihovi algoritmi potiču ovisnost i uključuju li sadržaj poput "seksualiziranog nasilja"

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OZLIJEĐENI VATROGASCI Učenici ostaju u domu na Sljemenu
ORKANSKO NEVRIJEME

OZLIJEĐENI VATROGASCI Učenici ostaju u domu na Sljemenu

S obzirom da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red
Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'
TEŽAK SUŽIVOT

Stanare Španskog teroriziraju vrane, iz Grada kažu: 'Zrinjevac je uklonio gnijezda 26. veljače'

Grad Zagreb je od siječnja do 23. veljače putem aplikacije zaprimio ukupno 384 prijava za uklanjanjem gnijezda vrana. Djelatnici Zrinjevca su do početka lovostaja uklonili njih 259
Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati
USKOK NA SKIJANJU

Pavlek pao zbog Slovakinje? Čudni poslovi, Paradise papers i ljepotica koja voli skijati

Da policija nije slučajno zaustavila Erora s gotovinom, jasno je svakome jer je zaustavljen u prostoru Schengena. Saznali smo tko je misteriozna Slovakinja, otkud ona u Paradise Papers, i što kažu ljudi koji ju poznaju

