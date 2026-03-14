Investitori u TikTok-u plaćaju deset milijardi dolara naknade Trumpovoj administraciji

Investitori koji stoje iza dogovora o stvaranju američke verzije TikToka platit će čak deset milijardi dolara američkom Ministarstvu financija, što predstavlja najnoviji primjer neuobičajenog i agresivnog uplitanja Trumpove administracije u korporativne poslove.

Naknada za posredovanje u dogovoru

Ova golema naknada, koju američka vlada smatra svojevrsnom transakcijskom provizijom za svoju ulogu u sklapanju posla, bit će plaćena od strane novih ulagača u američki TikTok. Prema informacijama dviju osoba upućenih u transakciju, koje nisu bile ovlaštene javno govoriti, novi investitori već su u siječnju, nakon zaključenja dogovora, uplatili otprilike dvije i pol milijarde dolara. Ostatak iznosa planiraju uplatiti kroz dodatne obroke. Među ulagačima su softverski div Oracle, investicijska tvrtka MGX iz Ujedinjenih Arapskih Emirata te još jedna investicijska kuća, Silver Lake, pri čemu svaka od njih drži oko petnaest posto vlasništva u novoj tvrtki.

Dogovor između TikToka i investitora postignut je u siječnju kako bi se riješila višegodišnja pravna nesigurnost oko popularne video aplikacije, koja je u vlasništvu kineske internetske tvrtke ByteDance. Američki političari iz obiju stranaka izrazili su zabrinutost da bi takvo vlasništvo moglo predstavljati prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Prema pisanju The New York Timesa, upravo je ta zabrinutost bila okidač za posredovanje vlade.

Aktivna i netradicionalna uloga Bijele kuće

Bijela kuća od samog je početka imala aktivnu i vrlo netipičnu ulogu u cijelom procesu. Predsjednik Donald Trump prošle je godine imenovao potpredsjednika JD Vancea da vodi transakciju. U rujnu je sam Trump najavio da će Sjedinjene Američke Države dobiti "ogromnu naknadu" za sklapanje posla.

​- Zovem to naknadom plus samo za sklapanje posla - rekao je.

Informaciju da je transakcijska naknada postavljena na deset milijardi dolara ranije je objavio The Wall Street Journal. Glasnogovornik potpredsjednika Vancea odbio je komentirati slučaj, dok iz Ministarstva financija nisu odgovorili na upite za komentar.