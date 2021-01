Oštre njemačke mjere protiv Covida vjerojatno će trajati duže od 31. siječnja kako je prethodno planirano, upozorila je njemačka kancelarka. Biti će produžene sve do proljeća, za dodatnih osam do 10 tjedana. Zbog nove, ''britanske varijante'' virusa, Angela Merkel je rekla kako bi se infekcije do Uskrsa mogle povećati deset puta.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je objavila prisutnost soja, koji je po prvi puta otkriven u Velikoj Britaniji i u 50 drugih zemalja, a južnoafrički soj se raširio na njih 20. Njemačka bilježi rekordne dnevne brojeve zaraženih te smrtnih slučajeva u rasponu od 900 do 1000 i nije jedina zemlja koja je izrazila zabrinutost po pitanju mutacija virusa.

Nizozemski premijer Mark Rutte je produžio nacionalnu blokadu na nadolazeći mjesec.

Po uzoru na njih i Austrija je počela stanovništvo pripremati na produžetak lockdowna unatoč relativno niskoj stopi novozaraženih u odnosu na već spomenute zemlje, između 1500-2000 ljudi na dnevnoj bazi.

Već se nagađa o produljenju i nakon 24. siječnja, možda čak i sve do Uskrsa. Tu mogućnost nam je jučer potvrdio ministar financija Gerhard Blumer ističući da si Austrija tako nešto može priuštiti i u financijskom pogledu.

No, drugačijeg je mišljenja u svojim medijskim istupima predsjednik gospodarske komore Harald Mahrer koji tvrdi da bi produžetak bio najveći stroj za uništavanje radnih mjesta od Drugog svjetskog rata.

Mahrer je u intervjuu za Ö1-Morgenjournal naglasio kako se hitno mora izaći iz apsolutnog lock downa zbog velikog interesa za trgovanjem. Kao dio rješenja vidi obvezno uvođenje FFP2 maski za kupce i zaposlenike. Proljeće će u ugosteteljstvu, po uzoru na prošlu godinu, uz određene mjere dovesti do mogućnosti otvaranja.

Nesložni političari drže stanovništvo u zatočeništvu

Kancelar Sebastian Kurz će odluku objaviti tijekom vikenda, nakon što u petak održi sjednicu s guvernerima i socijalnim partnerima. Raspravljat će se i o obveznom nošenju FFP2 maske i još strožim pravilima fizičke udaljenosti.

Produžetak lockdowna bi mogao biti rješenje za neodgovorno političko postupanje austrijskog parlamenta. Već tri tjedna se ne mogu dogovoriti o mjerama zaštite nakon otvaranja držeći stanovništvo u zatočeništvu.

Podsjetimo, iz lockdowna se trebalo izaći 18. siječnja, ali je oporba odbila prijedlog o besplatnom masovnom testiranju.

Danas, je parlament našao zajednički jezik po pitanju ''dokaza čistoće'' ili kako ih na njemačkom nazivaju "Reintesten''. Nakon ponovnog otvaranja tom će se metodom selektirati svi oni koji će moći uživati u staroj normalnosti.

Uz predočenje negativnog testa biti će vam otvorena vrata za ulazak na koncerte, u galerije, kina, dućane, hotele itd. U Austriji se svi slažu u jednom, a to je da su učestala masovna testiranja rješenje u sprečavanju širenja virusa.