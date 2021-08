Pozivi za prekid besplatnih korona testova u Austriji su sve glasniji. Osim liječničke komore za to navija i nekoliko guvernera OVP-a.

Tirolski guverner Günther Platter je rekao za austrijske medije kako ne može sve dugoročno biti besplatno. Slično to vide i njegovi stranački kolege te regionalni čelnici Thomas Stelzer (Gornja Austrija), Markus Wallner (Vorarlberg) i Hermann Schützenhöfer (Štajerska). Schützenhöfer predlaže da se to uvede od studenog uz ''razumnu cijenu od 6,50 eura''.

Iznimke bi bile za socijalno ugrožene osobe, kao i za one koji se ne mogu cijepiti.

- Svi oni koji se ne žele cijepiti, a žele posjećivati događanja i restorane trebaju sami platiti test - rekao je predsjednik liječničke komore Thomas Szekeres za austrijske medije.

Naplaćivanje testova kao motivacija za poticanje cijepljenja

Prema Ministarstvu zdravlja, testovi na koronu trebali bi ostati besplatni sve do kraja ljeta nakon čega će se situacija još jednom procijeniti. Za sada je sigurno da će od jeseni testovi ostati besplatni za osobe sa simptomima, one koji se ne mogu cijepiti te djecu do 12 godina.

- Ne vidim zašto opće stanovništvo mora plaćati ove skupe testove dok ljudi odbiju iskoristiti prednosti besplatnog cijepljenja. Cijepljenje je strogo kontrolirano i odobreno je od strane europskog nadležnog tijela, mi ga odobravamo, sigurno je i učinkovito, vjerujem da bi se svi trebali cijepiti – kaže Thomas Szekeres.

Istaknuo je kako naplaćivanje testova vidi kao motivaciju za poticanje odlaska na cijepljenje. Prema njemu je to jedini izlaz iz pandemije i ponovnog lock downa.

Virolozi i drugi stručnjaci trenutno pretpostavljaju da će necijepljeni potaknuti četvrti val na jesen. Za paralizaciju austrijskog zdravstvenog sustava bilo bi dovoljno i 20 posto stanovnika koji su se u anketama izjasnili kao skeptici po pitanju cjepiva.

Jednostavno rečeno, ne možete zatvoriti 100 posto stanovništva zbog 20 posto koji su se odbili cijepiti, zaključuju predstavnici komore.

Prema službenim podatcima do danas je u Austriji primljeno 9.792.531 doza cjepiva. Sveukupno to čini 53,3 posto stanovništva.

Izrael od danas na snagu vraća propusnicu 3G

Iz zemlje koja je pionir u cijepljenju stižu kontradiktorni rezultati. Zbog porasta novih infekcija, Izrael od danas na snagu vraća propusnicu 3G. To se, između ostalog, odnosi i na sportska i kulturna događanja, kao i na fitnes studije, restorane, konferencije i vjerske ustanove. Također se preporučuje treće cijepljenje.

Prema izraelskom Ministarstvu zdravstva, cijepljenje sprječava infekciju korona virusom za samo 39, a teška oboljenja za 91 posto. Istodobno se po zemlji širi zaraznija Delta varijanta. Vladini stručnjaci kritiziraju činjenicu da se podaci o učinkovitosti cjepiva ne prikupljaju znanstveno.

Na proljeće je rečeno kako je cijepljenjem biti spriječeno 95,8 posto zaraza. Procjene su tada bile da će se boravak u bolnici, teške bolesti i smrt spriječiti za čak 99 posto.

Broj novih koronavirusa prijavljenih u Izraelu u jednom danu nedavno je ponovno premašio brojku od 2 tisuće. Tamo je potpuno cijepljeno više od 59,5 posto stanovništva.