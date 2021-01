Korona kriza u Austriji traje gotovo godinu dana. Isključivo je komunicirana od strane političkih aktera i građani su počeli gubiti povjerenje u vladu. Pokazatelj toga je i odaziv na proteste protiv mjera zaštite od korona virusa. Prvi su brojali svega stotinjak prisutnih, a jučer je svoj otpor pokazalo njih više od osam tisuća. Među njima su se isticali pripadnici desničarske stranke FPÖ koji smatraju da se lockdownom šteti Austriji, njezinom gospodarstvu i stanovnicima. Njihov slogan je: "Kurz mora otići."

U skladu s kritikama kancelar Sebastian Kurz je pri izricanju novih mjera ovoga puta priložio eksperte kao dokaz da se ne radi o političkom pitanju. Nacionalni parlament je podijeljen pri donošenju novih mijera za zaštitu od pandemije, a građani su se zbog toga počeli osjećati političkim žrtvama. Naime, lockdown koji je planiran do 18. siječnja je odgođen zbog neslaganja opozicije po pitanju masovnih testiranja i pravilnika o predočavanju negativnog testa na ulasku u kulturne institucije i hotele.

Sve ostaje zatvoreno, fizička distanca - na 2 metra

Kurz je danas izrekao finalnu odluku: zbog novih sojeva virusa, britanske i južnoafričke varijante, Austrija je odlučila produžiti lockdown. Time slijede druge EU zemlje poput Njemačke i Nizozemske.

Dućani, gastronomija, škole i turizam se neće otvoriti 18. siječnja kako je trebalo biti, a odgođeno je i otvaranje planirano za 25. siječnja. Od tog datuma je obavezno nošenje FFP2 maske te fizička udaljenost između osoba koja iznosi dva metra. FFP2 maske će se moći kupiti u svim prehrambenim dućanima, a njihova cijena bit će regulirana od strane Ministarstva zdravlja u ponedjeljak. Oni slabijeg socijalnog statusa dobit će dvije maske besplatno.

Škole, trgovine, muzeji i frizeri ostaju zatvoreni sve do 8. veljače. Rad od kuće je strogo preporučen. Sport i vježbanje u zatvorenim prostorima neće biti dozvoljeno do daljnjeg. Individualna rekreacija poput skijanja i trčanja u prirodi ostaje dozvoljena. Neizvjesna je sudbina hotelijera i gastronoma koji ostaju zatvoreni do daljnjeg.

O njihovoj sudbini će se raspravljati u veljači, a najranije otvaranje je moguće u ožujku. Niti kulturni djelatnici nisu u boljoj poziciji. Državna tajnica za kulturu Andrea Mayer se danas otvoreno obratila kulturnjacima i umjetnicima te je rekla da im ne želi davati lažne nade s datumima otvaranja Do daljenjeg ostaju zatvoreni, a tema je uspostava njihove financijske stabilnosti sa budžetima pomoći.

Unatoč tome što mu podrška pada, Kurz je i dalje optimističan da će se do ljeta sve vratiti u normalu.

- Rekao sam da ima svjetla na kraju tunela i da ćemo se vratiti u normalu do kraja ljeta. Nakon što cijepimo stariju grupu rasteretit ćemo bolnički sustav. Do kraja travnja ćemo cijepiti sve osobe iznad 65 godina starosti – izjavio je Kurz ističući kako će cijepljenje starijih osoba znatno rasteretiti intenzivne odjele jer na njima uslijed zaraze upravo završava ta rizična skupina.

Dodao je kako nije pametno raditi kratka otvaranja pod cijenu velikog porasta novozaraženih COVID-om 19. Kao primjer je naveo Južni Tirol koji se otvorio 7. siječnja i danas, samo 10 dana nakon, se ponovno zatvara.

Korona utječe na mentalno zdravlje građana

U razgovoru s Ministrom zdravlja Rudolfom Anschoberom, ukazali smo na problematiku mentalnog zdravlja koje je narušeno uvođenjem strogih mjera. Anschober je rekao kako ministarstvo zdravlja priprema strategiju i rješenje za to pitanje kao bi se spriječile trajne posljedice na ljudske živote i njihov gubitak. Najavljeno je otvaranje specijalnih telefonskih linija za pružanje psihološke pomoći. U suradnji sa liječnicima izradit će se plan koji pruža pomoć i u ordinacijskoj praksi.