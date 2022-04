Austrija u šoku: Monstrum Fritzl mogao bi dogodine na slobodu

Nakon što je Regionalni sud u Kremsu presudio da više nije opasan, Austrijanca Josefa Fritzla (87) premjestili su iz psihijatrijskog pritvora u normalni zatvor. Tako čovjek koji je svoju kćer 24 godine držao kao seksualnu robinju i napravio joj sedmero djece sad ima pravo tražiti puštanje na slobodu sljedeće godine.

Osobe koje su osuđene na doživotni zatvor u takozvanom normalnom zatvorskom sustavu mogu podnijeti zahtjev za uvjetni otpust tek nakon što odsluže 15 godina. U slučaju Josefa Fritzla to bi bilo iduće godine. Ako bi to prijevremeno napuštanje zatvora bilo realizirano, to bi značilo da bi monstrum bio zatvoren devet godina manje nego što je njegova kći bila zatočena u podrumu strave.

Otkad je osuđen na doživotni zatvor, u ožujku 2009. godine, nalazio se u instituciji za mentalno bolesne prijestupnike u zatvoru Krems-Stein.

Podsjetimo, 19. travnja obilježeno je 14 godina otkad je otkriveno da je Josef Fritzl, tada 73-godišnjak, svoju kćer Elisabeth držao zatočenu u podrumu obiteljske kuće 24 godine. U tom razdoblju silovao ju je čak 3000 puta i napravio joj sedmero djece. Elisabeth je u trenutku pronalaska imala 42 godine.

Nevjerojatan dvostruki život Josefa Fritzla počeo je ranih 1980-ih. Oženjeni čovjek, suprug i otac u podrumu svoje kuće sagradio je šezdesetak četvornih metara zatvora s 8 vrata, od kojih su neka teška po 500 kilograma, i osigurana daljinskim upravljačima. Sve je bilo zvučno izolirano.

Takvu logistiku pripremio je kako bi 28. kolovoza 1984. namamio tad 18-godišnju kćer Elisabeth u podrum, drogirao je i stavio joj lisice. Sljedeće 24 godine nije vidjela svjetlo dana. Jedno joj je dijete preminulo tri dana nakon porođaja jer nije dobilo liječničku pomoć.

Elisabeth je nakon suđenja dobila novo ime, uz stroge zakone koji sprečavaju otkrivanje njezina identiteta. Ona i šestero djece koju je dobila s monstrumom počeli su novi život i navodno žive u jednom austrijskom selu.

Um psihopata: Ljudima je rekao da mu je kći završila u sekti

U izoliranom podrumu su s Elizabeth živjela dva sina i kćer koje joj je incestom napravio otac. Troje druge djece Fritzl je odveo svojoj ženi na kat. Rekao joj je kako je nestala kći ostavila bebe u kući. Godinama ranije kad je zatočio kćer, ženi i policiji je rekao kako je otišla sa sektom u koju je upala. Sve je otkriveno kad se najstarija kći Fritzla i Elisabeth, razboljela i završila u bolnici. Liječnici su pozvali policiju koja je krenula u potragu za Kerstininom majkom kako bi dobila što više informacija o Kerstin.(im)

