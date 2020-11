Austrijanci i Englezi 'zaključali' zemlje: Isto su napravile već i Belgija, Slovenija, Njemačka...

Ostanite kod kuće koliko god možete, rekao je francuski predsjednik prije nego je cijelu zemlju poslao u lockdown. Isto su napravili, ili najavili da će uskoro, i Slovenci i Grci. Najstrože mjere donijeli su Austrijanci...

<p>Austrijski kancelar<strong> Sebastian Kurz</strong> najavio je nove mjere u borbi protiv COVIDA-19 te objavio da Austrija ide u strogi lockdown.</p><p>Lockdown počinje od utorka u ponoć i trajat će sve do kraja studenog. Zatvaraju se fakulteti i ugostiteljski objekti, kulturne i sportske ustanove, a sva događanja se odgađaju. Trgovine će ostati raditi međutim propisano je 10 metara kvadratnih prostora po svakom kupcu.</p><p>Unatoč tome što se sve zatvara, za razliku od proljetnog lockdowna ovoga će puta vrtići ostati otvoreni. Zabranjuju se svi društveni događaji i okupljanja, a uvodi se i policijski sat od 20 sati do 6 sati ujutro. Građani će moći napustiti svoj dom samo u slučaju ukoliko nekome moraju izaći pružiti pomoć. Iznimke su također oni koji u tom vremenu odlaze na posao ili s posla. Za to će im trebati posebna potvrda od poslodavca koju će u slučaju kontrole morati predočiti policiji.</p><p>Ministar unutarnjih poslova Karl Neckerman je naglasio da će svi oni koji se zateknu na klupicama u konzumaciji alkohola ili pak ugostitelji koji krše policijski sat i drže otvoren objekt biti novčano kažnjeni, a kazne se penju do 1.450 eura.</p><p>- Ovo je nužno iako mi nije lako reći. U kući sjedi jako puno ljudi ispred televizije i kažu da ne mogu više, no mi više ne možemo dopustiti da riskiramo nedostatak mjesta na intezivnim odjelima po bolnicama - rekao je Sebastian Kurz.</p><p>Također se zahvalio ugostiteljima na razumijevanju jer su neke branše poput njihove najpogođenije tijekom pandemije. Specifične su iz razloga što se ljudi tamo susreću, što naravno nije ništa negativno, međutim sada je bitno reducirati kontakte.</p><p>U Austriji je u posljednja 24 sata od korona virusa oboljelo 5.627 ljudi, od čega se njih 265 nalazi na odjelima intenzivne njege. Ministar zdravstva Rudolf Anschober je izrazio zabrinutost da bi uz ovako rapidan rast oboljelih bez kapaciteta mogli ostati već sredinom studenog. Naglasili su kako svaka osoba, bez obzira radilo se o korona virusu ili nekoj drugoj bolesti jednako zaslužuje krevet na odjelu intenzivne njege.</p><p>- Ja sam optimist. Jednom smo ovo uspjeli, možemo i drugi put – rekao je Rudolf Anschober.</p><p>U isto vrijeme dok je najavljivao nove mjere, u blizini njegovog ureda iz kojeg se obratio javnosti, trajali su prosvjedi protiv dosadašnjih mjera, ali i novih koje je najavio. Odaziv na prosvjed bio je vrlo mali. Beč je prepun kostimiranih ljudi koji hvataju posljenju šansu za okupljanje i druženje pod maskama.</p><h3><strong>Velika Britanija ide u lockdown: 'Bolnice su na rubu katastrofe'</strong></h3><p>Boris Johnson je objavio da i Velika Britanija ide u lockdown, samo nekoliko sati nakon što je lockdown proglasila i Austrija. Johnson se odlučio na uvođenje drugog lockdowna nakon što je broj zaraženih korona virusom premašio milijun.</p><p>Lockdown počinje u četvrtak i trajat će do 2. prosinca. Zatvaraju se sve trgovine koje ne prodaju osnovne potrebe, ograničavaju se putovanja, zatvaraju se svi ugostiteljski objekti, frizeri i teretane, ali će biti dozvoljena dostava i naručivanje hrane. Škole i fakulteti ostaju otvoreni, a svi čiji posao zahtjeva rad iz ureda ili na terenu moći tako raditi, dok se ostale građane poziva da rade od kuće.</p><p>Iako se teretane zatvaraju, građani će moći vježbati na otvorenom. Što se tiče putovanja, državu mogu napustiti oni koji to moraju radi posla, ali odlazak izvan zemlje radi godišnjih odmora i praznika nije dozvoljen. Engleska nogometna liga će se nastaviti, kao i ostala natjecanja u vrhunskom sportu.</p><p>Građanima se preporuča da se mogu susresti samo s jednom osobom izvan svog domaćinstva, a drugi britanski lockdown se uvodi nakon što su analize stručnjaka i epidemiologa pokazale da će Velika Britanija imati puno veći broj preminulih od korona virusa nego u prvom valu.</p><p>- Virus se širi brže nego što smo predvidjeli u najpesimističnijem scenariju - rekao je Boris Johnson.</p><p>Prema procjenama britanskih epidemiologa, bez novih mjera Velika Britanija bila bi na rubu katastrofe, liječnici bi bili prisiljeni birati kome će spasiti život, a koga će pustiti da umre, jer prema sadašnjim trendovima, do sredine studenog gotovo svi bolnički kapaciteti bit će popunjeni, objavljeno je na presici.</p><p>U subotu je u Velikoj Britaniji bilo 21.915 novozaraženih korona virusom, te 326 preminulih. Velika Britanija je deveta država koja ima više od milijun zaraženih. Parlament će o ovim novim mjerama glasati u srijedu, dan prije njihove implementacije.</p><h3><strong>Njemačka uvela stroge kazne, neke idu i do 190.000 kuna</strong></h3><p>Za kršenje epidemioloških mjera jako su stroge kazne, a očekuju se još strože, rekao je <strong>Srećko Matić, </strong>novinar Deutsche Wellea u Novom danu N1 televizije. </p><p>Objasnio je kako postoji katalog od 24 prekršaja koji će se kažnjavati. Za nenošenje maski kazne je oko 1140 kuna (150 eura), a za održavanje sportskih i kulturnih priredbi koje su idućih mjesec dana zabranjene, kazne idu i do 190.000 kuna (25.000 eura). U katalogu su predviđene kazne i za vlasnike dućana koji koji u trgovine puste više ljudi nego je propisano. </p><p>- Od ponedjeljka do kraja 11. mjeseca na snazi je "lockdown light". Ne zovu ga lockdown iz psiholoških razloga. Mjere je moguće produžiti ako ne pokažu rezultate. Ako pokažu rezultate, građani mogu računati na ukidanje mjera i normalan Božić, poručila je Merkel - priča Matić. </p><p>U Njemačkoj će od ponedjeljka na snazi biti zabrana rada ugostiteljskih objekata i kulturnih i sportskih ustanova. Isto tako su zabranjena i turistička putovanja unutar Njemačke.</p><p>- Velik dio Nijemaca podržava Vladine mjere, oko dvije trećine građana smatra da Vlada to dobro radi, čak su i tražili strože mjere prije nego je ovo predstavljeno - govori Matić, no napominje da unatoč podršci, idućih nekoliko tjedana može koštati stotine tisuća radnih mjesta.</p><p>Unatoč tomu što je gotovo čitava Europa za građane Njemačke rizično područje, njemačka vlada ustraje na otvorenim granicama i protivi se zatvaranju kao što je to bio slučaj tijekom proljetnog 'lockdowna'. Ipak, u petak nas je Njemačka stavila na listu epidemiološki rizičnih područja.</p><h3><strong>Sve zatvorili i u Sloveniji</strong></h3><p>Uveden je i policijski sat, od 21 do 06, radimo od kuće. Situacija je slična kao u prvom valu, rekla je <strong>Špela Novak</strong> s Radija Slovenija u HRT-ovoj emisiji 'U mreži prvog' </p><p>- I kod nas se čeka nekoliko dana na testiranje, moje kolega je u petak dobio simptome, tek u srijedu ima termin za testiranje - dodala je slovenska novinarka Špela Novak.</p><p>- Izgleda da ima dosta cjepiva protiv gripe, samo je problem termin, mora se čekati - rekla je Novak. </p><p>Ministar zdravstva <strong>Tomaž Gantar</strong> donio je uredbu kojom se za 14 dana obustavljaju sve zdravstvene usluge koje nisu hitne kako bi se prioritet dao oboljelima od Covida-19.</p><p>Najavio je da će se ubuduće u rad u bolnicama moći uključiti i privatni zdravstveni sektor s koncesijom, liječnici pripravnici i specijalizanti. </p><p>"Lockdownom" koji je proglasila vlada zatvorene su trgovine, osim onih koji nude hranu i osnovne potrepštine, ugostiteljski objekti, frizerski i kozmetički saloni, teretane, bazeni, kina, kulturne ustanove, autopraonice.</p><p>I dalje je na snazi zabrana napuštanja stalnog boravišta, nastava u školama i fakultetima odvija se na daljinu, a od danas neće raditi ni vrtići.</p><h3><strong>Što donosi novi lockdown u Belgiji?</strong></h3><p>Belgijski premijer Alexander De Croo je u petak rekao da vlada nema izbora te da je jedina preostala odluka "strogi lockdown".</p><p>"Naša se zemlja nalazi u izvanrednom zdravstvenom stanju. Pritisak na bolnice je ogroman, a osoblje čini nadljudske napore svaki dan kako bi spasili živote", izjavio je De Croo.</p><p>Na sastanku premijera s čelnicima belgijskih regija donesene su odluke o zaoštravanju mjera koje će vrijediti do 13. prosinca, s tim da će se 1. prosinca razmotriti treba li ostaviti i dalje te mjere.</p><p>Donesena je odluka da se od ponedjeljka zatvaraju trgovine, osim trgovina hranom i ljekarni. Ostaje moguće naručiti robu u svim dućanima preko interneta i doći po nju ili naručiti dostavu.</p><p>Rad na daljinu, ako je moguć, postaje obvezan. Obitelji mogu primati u goste samo jednu osobu, a samci mogu primiti dvije, ali ne u isto vrijeme. Ostaje na snazi i odluka od prije tjedan dana da se okupljanje vani ograniči na najviše četiri osobe.</p><p>Policijski sat od ponoći do 5 ujutro ostaje i dalje na snazi u cijeloj Belgiji, s tim da su dvije od tri belgijske regije, Valonija i regija glavnog grada Bruxellesa, uvele policijski sat od 22 do 6 sati, što ostaje i dalje na snazi.</p><h3><strong>Macron proglasio lockdown do prosinca</strong></h3><p>Emmanuel Macron proglasio je lockdown koji kreće u petak i trajat će najmanje do 1. prosinca.</p><p>Kazao je da je Francusku preplavio drugi val "koji će nesumnjivo bili snažniji i ubojitiji od prvog". Kazao je kako je siguran da će 9000 pacijenata biti na intenzivnoj do sredine studenog, što bi značilo da će kapaciteti biti gotovo potpuno popunjeni.</p><p>"Virus zahvaća sve generacije u svojim teškim oblicima", rekao je Macron inaglasio da je zadatak zaštititi one koji pružaju njegu bolesnima. </p><p>"Moramo zaštititi ekonomiju", rekao je Macron dodavši kako je važan balans. "Za nas, ništa nije važnije od ljudskih života", rekao je.</p><p>"Ostanite kod kuće koliko god možete", rekao je Macron.</p><p>Prema novim mjerama ljudima će biti dozvoljen izlazak iz kuće samo zbog nužnih obaveza, posla ili zbog zdravstvenih razloga. U svakom od tih slučajeva ljudi će morati popuniti obrazac kako bi opravdali izlazak.</p><p>Lockdown obuhvaća i zabranu okupljanja. U sklopu restrikcija kafići, restorani i trgovine koje nisu nužne će biti zatvoreni. </p><p>Škole će ostati otvorene, kao i vrtići, a jedino će fakulteti držati nastavu online.</p><p><strong>Osim ovih zemalja lockdown je najavljen i u Španjolskoj, Grčkoj, Italiji...</strong></p>