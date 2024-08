Austrijske Kobre ubile su Srbina u Beču? Zatvorio se u svoj stan i počeo pucati na prolaznike

Prošli tjedan dogodila se prava filmska akcija u kvartu Ottakring u Beču. Austrijske Kobre intervenirale su nakon što se Srbin (47) zatvorio u stan i počeo pucati na prolaznike, javlja austrijski Puls24.

Na društvenim mrežama proširila se i snimka cijele akcije, a osim policijske reakcije čuje se i panika uplašenih građana. Na teren su izašli i vatrogasci te Hitna pomoć.

Spomenuti muškarac se, nakon što je stigla policija zatvorio, u stan i nije htio stupiti u kontakt s njima.

- Pokušavali smo mirno razgovarati s njim, ali kako smo sumnjali da je netko s njim u stanu, morali smo ući nasilnim putem - izvijestila je policija.

Nakon što su upali u stan, muškarac je počeo bježati. U tim trenucima došlo je do eksplozije te još nije poznato je li on poginuo toga ili od ranjavanja policije. Uz to, najmanje sedam policajaca i pripadnika službi je ozlijeđeno.

Čekaju se nalazi obdukcije koji će utvrditi uzrok smrti. U stanu je policija pronašla prazan pištolj i više noževa.