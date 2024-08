Beč postao centar tužnih fanova Taylor Swift: 'Uzela sam tabletu za smirenje zbog otkazivanja...'

'Cruel Summer' je naziv jednog od velikih hitova pjevačice Taylor Swift (34), a upravo ovogodišnje 'okrutno ljeto' pamtit će mnogi obožavatelji pjevačice koji su planirali doći na koncert Taylor Swift u Beču.

Deseci tisuća obožavatelja najveće pop zvijezde današnjice, ostali su bez tri koncerta, a sve kako bi se osigurali njihovi životi od potencijalnog terorističkog napada kojeg je planirao osumnjičeni Beran A. (19) porijeklom iz Sjeverne Makedonije. Vijest o otkazivanju koncerta proširila se brzinom munje u srijedu navečer, kao i među obožavateljima ove pjevačice koji su naveliko stigli u glavni grad Austrije kako bi vidjeli svoju ikonu.

Foto: Sara Lea Čenić/24sata

'Popila sam tablete za smirenje'

- Užasno sam tužan i razočaran i ne mogu vjerovati da se ovo događa, da je nešto što je trebalo biti sreća, pretvorilo se u more tuge -rekao je mladić iz Zagreba.

Sličnog je stava bila djevojka iz Zadra.

- Bijesna sam jer sam se ovome radovala godinama i osjećam se kao da mi je netko uzeo radost u životu - kazala je.

Neke obožavatelje pjevačice, koji se popularno zovu 'Swifties', vijest o otkazivanju je dotukla.

- Sinoć sam pila tablete za smirenje da mogu zaspati. Užas! Toliko sam ljuta i uzrujana - rekla nam je djevojka koja je na koncert krenula iz Srbije.

Umjesto koncerta, fanovi mogu besplatno u muzeje, kafiće i klubove...

No, iako je u srijedu navečer i četvrtak ujutro zavladala tuga, Taylorini najveći obožavatelji nisu klonuli duhom. Spontano su se okupili u ulici Cornelius, koja dijeli ime s istoimenom pjesmom pjevačice, gdje su zapjevali i širili pozitivnu energiju. Naravno, bilo je suza, ali neki su snagom zajedništva poslali poruku mira i da nema mjesta zloći i negativi.

Foto: Sara Lea Čenić/24sata

Nekima je suze sakrila kiša koja se spustila na obožavatelje, ali ni to nije bilo dovoljno jako da im spusti raspoloženje ili ih slučajno otjera. Umjesto toga, počeli su tradicionalno razmjenjivati narukvice i sklapati nova prijateljstva. Ubrzo su obožavatelji okupirali i ostale ulice u kojima su se redali hitovi poput 'Shake It Off', 'Blank Space', 'Love Story', '22', 'Style' i mnogi drugi.

I sam Beč odlučio je silne obožavatelje, koji su zbog Taylor stigli iz SAD-a, Portugala, Italije i brojnih drugih zemlja nekako utješiti. Tako su na službenim stranicama turističke zajednice grada Beča objavili 'utješni popis' pogodnosti koje mogu dobiti uz predočenje službene karte za koncert Taylor Swift.

Foto: Sara Lea Čenić/24sata

Obožavatelji do nedjelje imaju pravo besplatno razgledati muzeje, otići na brojne partije u Beču na kojima će se izvoditi samo Taylorina glazba, pojesti ili popiti nešto besplatno, okupati se u otvorenom bazenu, a neki sretnici su uspjeli uzeti i kristalni nakit kojeg je besplatno ponudio jedan poznati brend nakita.

'Ne osjećam se najsigurnije u Beču trenutno...'

Među mnogobrojnim posjetiteljima koji su došli na koncert svjetske pop senzacije je i influencer Sven Kranželić, poznatiji kao Svenky na društvenim mrežama. Iako nije pravi 'Swiftie', definitivno obožava glazbu Taylor Swift, a najdraži albumi su mu 'Folklore' i 'Evermore'.

Foto: Instagram

- Kada sam jučer navečer saznao da je koncert otkazan, bio sam naravno žalostan, a i dalje sam. No, svjestan sam da je to bila pravilna odluka jer ipak je postojala mogućnost da se ugroze ljudski životi - rekao nam je Sven.

On je planirao vidjeti svjetsku produkciju koja prati pop senzaciju, a poznato je kako se oprema za pozornicu prevozi u čak 90 poluprikolica. Naime, pjevačica želi jednaku kvalitetu održati tijekom cijele turneje 'Eras Tour' na kojoj za svaki nastup zaradi oko 13,6 milijuna dolara, navodi Economic Times.

- Htio sam vidjeti turneju jer je to turneja koja obara sve rekorde, a i takvu produkciju bi vjerojatno prvi put vidio u životu. Volio bih da se zakaže novi koncert ove godine u Beču ili blizini Beča, ali iskreno nisam siguran da će se to dogoditi - iskren je Sven.

Smještaj mu je bilo teško pronaći, a za tri noći s ekipom je izdvojio 900 eura. Za koncert je pripremio i posebni outfit koji će očito čekati bolje dane i novi koncert.

Foto: Privatni album

- Atmosfera u gradu je meni malo čudna. Dosta ekipe se okuplja oko stadiona i u centru Beča te pjevaju njene pjesme i druže se. Drugi dio ekipe je dosta skeptičan što se tiče okupljanja na javnim mjestima pa odlaze kući ili provode vrijeme u svojim apartmanima - navodi influencer koji se više priklonio drugoj skupini obožavatelja.

- Moram priznati da se i ja ne osjećam najsigurnije trenutno u Beču te zato izbjegavam velika okupljanja. Ali namjeravam ovdje provesti vikend i provoditi vrijeme u parkovima te obilaziti grad kako bih maksimalno iskoristio plaćeni smještaj - dodaje nam Sven.

Foto: 24sata

Žali zbog toga što su mnogi potrošili puno novca na dolazak u Beč te zbog gubitka prilike da napokon vide i čuju svoju omiljenu pjevačicu.

- No, uz sve to, ipak mi je drago da su odgodili koncerte jer najbitnije od svega da su svi živi i zdravi te da se nije dogodilo nikakvo zlo - zaključuje Sven.