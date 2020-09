Austrijski plan za zimu: Skijanje i adventski sajmovi posvuda

Skijališta i blagdanski sajmovi moći će raditi, ali ograničit će okupljanja na 10 ljudi za stolom. Maske će biti obavezne, a kraće je i radno vrijeme. Na taj način žele izbjeći Ischgl, zbog kojeg se danas ispričao čelnik Tirola

<p>Konferencija na kojoj je Austrija prezentirala svoj plan za zimski turizam ostat će zapamćena po isprici koju je zbog zaraze korona virusom u Tirolu napokon izustio<strong> Günther Platter.</strong></p><p>- Primite isprike. Žao mi je sto se puno ljudi inficiralo, ali jedna osoba ne može preuzeti odgovornost za svjetsku pandemiju. Virus je donesen u Ischgl, nije se u njemu rodio - rekao je Platter za 24 sata, što je ujedno prva javna isprika čelnika Tirola za traljavost u postupanju koja se na skijalištima dogodila u ožujku. Na isprici je inzistiralo Društvo za zaštitu potrošača (VSV) koje je na građanski sud u Beču uručilo prve četiri tužbe turista koji su se u ožujku zarazili u Ischglu. Rezultat situacije su 32 smrtna slučaja.</p><p>Skijanje, škole skijanja, uživanje u gastronomiji i prirodi, kulturni događaji, sadržaji su u kojima će gosti moći uživati tijekom austrijske zimske sezone. Ograničenja su grupe do 10 ljudi za stolom, a obavezno je nošenje maski i držanje razmaka. Hrana i piće će se isključivo konzumirati za stolom, a gastronomski objekti će raditi samo do 22 sata. Žičare će voziti, a pravila su ista kao i u javnom prijevozu.</p><p>Neće izostati niti adventski sajmovi u gradovima diljem zemlje. Na pitanje kako će kontrolirati toliku količinu ljudi na jednom mjestu, ministrica turizma <strong>Elisabeth Köstinger</strong> je rekla da se uzda u odgovornost posjetitelja. Kao primjer je navela ljetna događanja koja su se odvijala bez poteškoća i negativnih posljedica. Vlada je također uložila u intenzivan program testiranja koji se provodi po uslužnim te turističkim djelatnostima. Cilj je testirati što veći broj zaposlenih kako bi se korisnici osjećali sigurno.</p><p>- Turizam je za nas ekonomski faktor. Austrija je među top 15 turističkih zemalja u svijetu i želimo to i ostati - rekla je Köstinger.</p><p>Kancelar <strong>Sebastian Kurz</strong> je istaknuo kako su građani Austrije još uvijek nesvjesni situacije glede korona virusa. U posljednja 24 sata zabilježena su 832 nova slučaja od čega ih je polovica u Beču. Na putovanja u Austriju upozorile su gotovo sve zemlje. Istaknuo je kako mu je zadaća spriječiti drugi lockdown.</p><p>- Skijanje , gastronomija, kupovina, aktivnosti u prirodi i kulturni događaji DA, no bez velikih okupljanja. Možemo se nadati da će gosti htjeti doći kod nas – zaključio je Kurz.</p>