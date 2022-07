Autistična djevojčica ne može bez svog psa pomagača: 'Iri je zaštitinik i brat. On je smiri...'

Ja sam Ira i autistična sam. Ne mogu pogledati ljude u oči, kaže Ira (13) u dirljivoj snimci kojom pokušava prikupiti novac za nešto što joj je najvažnije u životu. Naime, Ira ne može živjeti bez psa. Trenutno ima Bobija, ali on je već star i za tri godine će otići u mirovinu. Roditelji su već izdvojili oko 15.000 kuna za Zoe, štene korgija. No treba ga educirati da bi postao pas pomagač kakav treba Iri. Tu se cifra penje na 80.000 kuna.

- Ira je dobila dijagnozu u prvom razredu osnovne škole. U vrtiću se relativno dobro uklopila, ali u školi je sve krenulo po zlu. Bila je psihički i emotivno jako loše. Bilo je tu čak i samoozlijeđivanja. Vodili smo je na psihoterapije, ali kao da je još nešto nedostajalo. A onda smo otkrili da postoje psi pomagači - rekla je Irina mama Kosjenka Petek. Javili su se u Hrvatsku udrugu za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

- Jednom kada su došli na naša vrata, morali su ispuniti obrazac, obaviti intervju i uvrstiti se na listu čekanja. Nakon godinu dana dobili su Bobija. Odabir Bobija za Iru nije ni najmanje bio slučajan. Ona je s psihologom ovdje prolazila brojne razgovore kako bi se utvrdio kakav joj pas po osobnosti najviše odgovara - rekla je predsjednica udruge Mira Katalenić koja već 32 godine radi s psima pomagačima. Ispalo je da je procjena bila nevjerojatno točna. Kosjenka tvrdi da su Ira i Bobi istih karaktera.

- Bobi je autonoman, zna što želi, a što ne želi i to jasno pokazuje. Emotivno je privržen, ali istovremeno malo samozatajan. Takva je i Ira pa se oni savršeno razumiju. Tu su jedno za drugo, ali si i daju dovoljno prostora kad je onom drugom potreban - kaže Kosjenka. Pas pomagač tako je njezinoj kćeri u potpunosti promijenio život.

- Postao joj je brat i zaštitnik. Ona je sklona takozvanom autističnom meltdownu koji izgleda poput malog živčanog sloma. Ira takvo ponašanje ne može kontrolirati. Tada viče, plače i osjeća se bespomoćno. Tu nastupa Bobi vrlo često kao jedino biće koje je tada može utješiti, osobito ako mi, njezini roditelji nismo u blizini. On dođe do nje na prvi zvuk njezinog raspadanja, liže ju, umiljava joj se i skače sa šapama na prsa da ga može zagrliti. Time joj odagna svaku lošu emociju i preusmjeruje joj pažnju na njega. Iri odmah bude bolje - kaže Kosjenka. Više si, kaže, ne može ni zamisliti kako bi joj bilo bez psa. Kaže da misli da bi dijete potpuno izgubilo kompas i potonulo.

- Jednostavno ne znam čime bi kompenzirala činjenicu da nema više psa - kaže brižna majka. Zato se nada da će putem kampanje Zoe i ja koja se može vidjeti na Facebooku, prikupiti dovoljno novaca za školovanje šteneta koje su već kupili. Štene treba početi trenirati kad napuni 15 do 18 mjeseci, a školovanje traje dvije godine. Taman kad Bobi ode u mirovinu, Ira bi uz pomoć dobrih ljudi mogla dobiti novog psa pomagača kojeg je već nazvala Zoe. Bit će to prvi put u Hrvatskoj da se od korgija radi pas pomagač, no, procjena stručnjaka je bila da bi njegova mazna narav bila odlična za Iru.

- Ira često zna reći da bolje razumije pse nego ljude kao i da se kao njihova vlasnica, dok ih uči raznim trikovima, osjeća kao da ima nešto dati svijetu oko sebe. Njezino samopuzdanje puno je više zahvaljujući psima - rekla je Irina mama.

Obitelji možete pomoći donacijom na račun Hrvatske udruge za školovanje pasa pomagača i mobilitet. IBAN: HR5323600001501736635 s naznakom ‘Za Zoe’.

Najčitaniji članci