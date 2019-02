Auto bomba? Jaka eksplozija u centru glavnog grada Somalije

Snažna eksplozija odjeknula je u centru somalskog glavnog grada Mogadishua. Ne zna se ima li žrtava.

Photo of the aftermath of the #Mogadishu Mall car bomb attack taken by @DalsanTv reporter #Somalia pic.twitter.com/lVF06eZkGo — Radio Dalsan (@DalsanFM) February 4, 2019

Prema još nepotvrđenim informacijama u blizini velikog trgovačkog centra i predsjedničke palače u zrak je odletio automobil.

BREAKING: Initial reports say car filled with explosives went off near Banaadir regional administration HQ in #Mogadishu's Hamarweyne district, Casualties unclear but Security forces and ambulances rushing to the scene. Witness #Somalia pic.twitter.com/y9m13RnD3v — Mogadishu Update (@Magdashi3) February 4, 2019

Na snimkama koje pristižu vidi se dim koji se uzdiže više desetaka metara. Kako navode lokalni mediji, policija im je rekla kako je najmanje šest ozlijeđenih. Jedan od lokalnih medija javlja kako je najmanje 10 mrtvih i šest ranjenih.