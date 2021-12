To magare zvano 'Magi' poklonio sam dragoj za Božić, 'Magi' je veličine bebe koju ćemo dobiti. To je skraćeno od 'magarac', jer sam prilikom kupnje mislio da je to konj, a tek mi je ona kasnije rekla da je to magarac, priča nam čitatelj o plišancu koji je, nasreću, jedini ostao u autu uslijed nezgode u kojoj je zaboravio povući ručnu, pri čemu mu se auto otklizao u more.

Policija nam je potvrdila da je u srijedu oko 18 sati Fiat Punto riječkih tablica završio u moru na šetnici kod lukobrana. Dodali su i kako je prometovanje na toj lokaciji u nadležnosti lučke uprave Rijeka, koja s vozačem dogovara izvlačenje automobila.

Zanimala ga je dizalica

Iako je bio zahvalan što se u zadnji čas spasio i što u autu nema vrijednih stvari, zamolio je policiju i lučku kapetaniju da mu ipak probaju izvući plišanca 'Magi'. Čitatelj, koji je zbog svoje nezgode želio ostati anoniman, ispričao nam je kako je njihov auto uopće nesretno završio u moru, a sve je kako kaže počelo iz znatiželje dan ranije, dok je s ženom bio u šetnji.

- Dan prije sam šetao s dragom tamo jer me zanimala dizalica koju su osvijetlili iz grada za prijestolnicu kulture. Inače se bavim rasvjetom pa me zanimalo, ali draga nije htjela više šetati jer joj je bilo predaleko, tako da sam sutradan otišao sam. Ustvari sam tražio parking i došao na rampu koja se otvorila, pa sam se malo provozao - prisjeća se.

I dalje je pod stresom, ali zahvalan na obiteljskoj podršci

Kad je nakon nesreće stigao kući, supruga nije puno pričala.

Bilo joj je dovoljno što joj je suprug uopće živ. I sam je, kaže, još pod stresom, no drago mu je da je obitelj uz njega.

- Tek tada sam shvatio da ništa vrijedno nije u vozilu, vrijedna je obitelj koju imam i buduća supruga s kojom čekam dijete, trčeći za poslom i stvarima skoro sam zaboravio koje su prave vrijednosti koje imamo - zaključuje, dodajući da će 'Magi' sigurno preživjeti izvlačenje te da će ga on i supruga voljeti bio on mokar ili suh.

Ne brine se niti za štetu na autu, budući da se bavi terenskim poslom i stalno je za volanom, pa će sad barem moći malo odmoriti.

'Da sam ostao unutra, nema šanse da bih izašao'

Podsjetimo, čitatelj nam je fotografiju svog automobila u moru poslao u srijedu navečer, kad nam je objasnio da se nije mogao okrenuti te zaboravio povući ručnu.

- Vozio sam do kraja lukobrana da vidim što ima na kraju i par metara prije kraja došao sam do svjetionika i nisam se imao gdje okrenuti, krenuo sam u rikverc ali more je bilo blizu i izašao sam iz vozila provjeriti koliko imam do mora, zaboravio sam dignuti ručnu i auto je otklizao u more - rekao nam je.

Upozorio je i sve ostale da budu na oprezu ako se nađu u sličnoj situaciji.

- Da sam ostao unutra, nema šanse da bih izašao. Ovo vam govorim iz razloga da savjetujete ljudima da u autu drže ručku za razbijanje prozora kao u busevima, s obzirom da od pritiska na vrata dok auto tone, ista ne bi bilo moguće otvoriti - kazao nam je jučer moleći za anonimnost, jer kako kaže, 'bruka ga je'.

Izvlačenje automobila očekuje se u petak.