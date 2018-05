Auto se sudario s - aligatorom! Majke i dvoje djece više nema...

Majka i njezino dvoje male djece poginuli su u ponedjeljak u prometnoj nesreći kada je njihov automobil naletio na aligatora, objavila je prometna policija Južne Karoline.

Nakon što je auto na međudržavnoj cesti udario u aligatora koji je upravo u tom trenutku prelazio cestu, od siline udarca odletio je u obližnje drvo i zapalio se. Amber Stanley (24), njezin četverogodišnji sin Jack i dvogodišnja kćer Autumn preminuli su od teških opeklina, piše USA Today.

Amber Stanley, her 4-year-old son Jack and 2-year-old daughter Autumn all died from burns after their car hit the alligator and then a tree and caught on fire. https://t.co/SzgTtecOPa