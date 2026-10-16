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NEPAŽNJA

Auto udario dijete na biciklu kod Cetingrada, ozlijeđeno je

Piše Bogdan Blotnej,
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Auto udario dijete na biciklu kod Cetingrada, ozlijeđeno je
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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U prometnoj nesreći dijete je teško ozlijeđeno, a očevidom su utvrdili kako nije koristilo zaštitnu kacigu. I dalje se oporavlja od nesreće

Hitna pomoć i policija dojurili su u četvrtak poslijepodne u Blagajsku ulicu u Cetingradu nakon teške prometne nesreće u kojoj je teško ozlijeđeno dijete.

Kako je pokazao očevid, za sve je kriva gruba nepažnja djeteta koje je vozilo bicikl. Sjurio se putem od kuće prema cesti.

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- Bez zaustavljanja i velikom brzinom izašlo je na kolnik županijske ceste, gdje je na dijete naletio osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 70-godišnjak - navode iz policije.

Nije imalo kacigu, a Hitna pomoć brzo ga je prevezla u bolnicu. Nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće o nesreći.

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