Auto udario dijete na biciklu kod Cetingrada, ozlijeđeno je

Hitna pomoć i policija dojurili su u četvrtak poslijepodne u Blagajsku ulicu u Cetingradu nakon teške prometne nesreće u kojoj je teško ozlijeđeno dijete.

Kako je pokazao očevid, za sve je kriva gruba nepažnja djeteta koje je vozilo bicikl. Sjurio se putem od kuće prema cesti.

- Bez zaustavljanja i velikom brzinom izašlo je na kolnik županijske ceste, gdje je na dijete naletio osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 70-godišnjak - navode iz policije.

Nije imalo kacigu, a Hitna pomoć brzo ga je prevezla u bolnicu. Nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće o nesreći.