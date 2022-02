Čula sam strahoviti tresak koji me probudio. U prvi tren sam pomislila da se radi o potresu i iz straha navukla pokrivač preko glave očekujući podrhtavanje tla. Ne sjećam se koliko sam dugo bila u krevetu sva protrnula od straha. Tek kad je netko pozvonio na vrata, a to su bili policajci, suprug Mladen (64) i ja smo se spustili do ulaznih vrata, priča nam Slava Čirić (64).