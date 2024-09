Autom se zabio u prikolicu kod Gvozda, poginuo traktorist (68)

Muškarac (68) poginuo je u petak oko 20 sati u Donjoj Čemernici na području Gvozda, izvijestila je sisačka policija.

Do nesreće je došlo kada je 77-godišnjak, uslijed neprilagođene brzine, automobilom sisačkih registracija udario u stražnji dio poluprikolice koja je bila priključena na traktor sisačkih registracija kojim je upravljao 68-godišnjak. Od siline udarca došlo je do zanošenja i slijetanja traktora u odvodi kanal kojom prilikom je vozač pao s traktora i ostao zaglavljen.



Na mjestu događaja je smrtno stradao, a njegovo tijelo je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija, dok je 77-godišnji vozač lakše ozlijeđen.



Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Sisku.



Zbog Izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 77-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.



U vremenu od 20.20 do 1 sat za sav promet bila je zatvorena državna cesta DC 6.